Coupe du monde: les Canadiennes complètent un parcours parfait

CALGARY Les Canadiennes ont complété leur parcours parfait en poursuite par équipe en remportant la dernière étape de la Coupe du monde.

Valérie Maltais, Ivanie Blondin et Isabelle Weidemann complètent ainsi le balayage et remportent le titre de la Coupe du monde pour une troisième année consécutive. Cette victoire acquise à la faveur d’un record canadien de 2 min 52 s 06 avait une saveur particulière pour les Canadiennes.

«On voulait battre les Japonaises à la régulière, a expliqué Maltais qui a peiné à enfiler sa médaille d’or par-dessus son chapeau de cowboy offert à tous les médaillés. Une patineuse avait chuté la semaine dernière à Salt Lake City et les Japonaises ne présentaient pas leur meilleure équipe à la première course en raison de cas de COVID-19. C’est notre meilleure course de la saison et notre victoire la plus satisfaisante. Nous sommes restées ensemble et avons gardé ça simple.»

Les Canadiennes sont-elles les grandes favorites en prévision des Jeux de Pékin? «Nous sommes en confiance et à une bonne place, a-t-elle indiqué, mais il y a encore du travail à faire. Signe qu’on progresse encore, nous avons amélioré notre record canadien établi la semaine dernière. On se rapproche du record du monde. Toutes les équipes seront à leur meilleur en Chine.»

«Nous avons raté l’or de peu l’an dernier au mondial après avoir gagné les deux étapes de la Coupe du monde et nous avons appris de cette expérience, de poursuivre l’ancienne patineuse courte piste qui a participé à trois Olympiques. On avait senti la pression et c’est pourquoi on se concentre uniquement sur nous cette année.»

Avant de prendre le départ de la poursuite par équipe, Maltais avait participé au 1000m où elle avait terminé en 18e position. «J’ai dit aux filles que j’étais fatiguée, mais que j’allais être correcte, a souligné celle qui a eu le bonheur de se produire devant ses parents qui avaient fait le voyage du Saguenay. Après une pause de 30 minutes dans la chambre, j’ai débuté mon échauffement et tout s’est bien passé.»

Sa 18e place au 1000m l’a sorti du Top 20 au cumulatif et elle devra prendre part aux Essais olympiques si elle souhaite participer à l’épreuve aux Jeux. Championne canadienne au 1000m, Maltais pourrait toutefois se concentrer au 3000m lors des Essais.

Vendredi, elle a signé son meilleur résultat en carrière en terminant en 6e position. Elle pointe 9e place au général dans les épreuves longues distances où ses coéquipières Weidemann (1ère) et Blondin (7e) sont préqualifiées.

«Je me suis faite confiance pendant les sept tours et demi, a-t-elle expliqué. Ce fut mon meilleur résultat et aussi ma meilleure exécution.»

Journée mouvementée pour Antoine Gélinas-Beaulieu

Antoine Gélinas-Beaulieu a connu une journée mouvementée, hier à la Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste de Calgary, mais il a finalement obtenu sa présélection pour les Jeux olympiques de Pékin dans l’épreuve du départ groupé.

Dans une course à l’intérieur de la course, Gélinas-Beaulieu a eu le meilleur sur Jordan Belchos même s’il a conclu un rang derrière son compatriote. En franchissant le fil d’arrivée, il savait que son objectif était atteint.

«Depuis que j’ai 9 ans, je rêve de participer aux Jeux olympiques, a confié Gélinas-Beaulieu. Malgré les hauts et les bas qui ont marqué ma carrière et mon arrêt de 2012 à 2015, j’ai réussi. C’est un énorme poids qui vient de partir de mes épaules et je vais avoir la tête plus légère. C’est fou d’avoir réussi et je ressens de grosses émotions.»

Le départ groupé allume Gélinas-Beaulieu. «Quand l’épreuve a été ajoutée il y a six ou sept ans, j’ai ressenti des papillons et j’ai décidé de revenir à la compétition, a souligné l’ancien patineur courte piste. C’est une discipline qui me ressemble et je suis dans mon élément naturel.»

Croyant que sa présélection était dans le sac, le patineur a toutefois été habité par un petit doute quelques minutes plus tard. «J’ai célébré fortement en passant la ligne, mais j’ai eu une petite hésitation quand j’ai été m’asseoir, a-t-il raconté. J’ai relu le Bulletin de Patinage de vitesse Canada (PVC) et c’est clair que je suis présélectionné.»

Avant la finale, Gélinas détenait 14 points d’avance sur Belchos au classement cumulatif de la Coupe du monde. En terminant en 8e place comparativement à la 9e position de Beaulieu-Gélinas, Belchos n’a retranché que quatre points. Parce que les deux Canadiens ont percé le Top 24 au général, le meilleur des deux obtenait son billet pour Pékin sans devoir passer par les Essais olympiques qui auront lieu à Québec du 27 au 31 décembre.

«Ce fut une course très, très serrée et il fallait que je joue bien mes cartes, a-t-il expliqué. Jordan a attaqué à quelques reprises pour tenter de me semer, mais j’ai plus de punch que lui en fin de course parce que je suis plus un sprinter et lui un spécialiste du 5000m. Je vais participer aux Essais même si je suis préqualifié et je vais tenter de l’aider. Nous avons une bonne complicité et j’espère qu’il se qualifiera pour les Jeux.»

Chute en demi-finale

Alors qu’il bataillait dans le groupe des huit premiers, Gélinas-Beaulieu a été frappé par l’Autrichien Gabriel Odor avec seulement deux tours à franchir, ce qui anéantissait ses chances de se qualifier.

Un entraîneur américain lui a toutefois conseillé de plaider sa cause et qu’il pourrait être avancer en finale. Ce genre de situation arrive régulièrement en courte piste, mais est plus tôt rare dans le départ groupé. La responsable de la haute performance à Patinage de vitesse Canada (PVC) a mené le dossier et obtenu gain de cause après que les juges aient revu le vidéo.

«Ce sont des choses qui arrivent et j’avais vécu la même situation en 2018 quand un patineur m’était tombé dans les jambes lors des sélections olympiques alors que j’étais en bonne position pour me qualifier, a-t-il rappelé. J’avais tourné la page.»