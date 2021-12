Des calculs sur le dos de la pandémie

Il est disgracieux de voir le gouvernement Legault faire des calculs politiques sur le dos de la pandémie, comme il l’a fait en devançant son annonce sur les mesures entourant les rassemblements des Fêtes.

On apprenait mardi, via Radio-Canada, que le gouvernement avait été averti par des CHSLD des risques d’hécatombe dans ces centres dès la mi-mars 2020, soit un mois avant la tragédie du CHSLD Herron.

Les oppositions n’ont pas manqué de relever que ces informations venaient contredire les affirmations du premier ministre. Ils ont décidé d’unir leurs forces pour réclamer une enquête publique indépendante.

Volte-face

Quelques heures plus tôt, le ministre de la Santé, Christian Dubé, avait affirmé aux porte-parole en santé des partis d’opposition qu’il n’y aurait pas d’annonce avant encore plusieurs jours. Il fallait poursuivre l’analyse, avait-il expliqué.

Or, comme par hasard, M. Dubé a fait volte-face suivant les révélations et la sortie commune des partis d’opposition. Aux côtés du directeur national de santé publique, il a procédé tout de go à l’annonce sur l’augmentation à 20 personnes pour les rassemblements des Fêtes.

Viser juste

Les recommandations de la Santé publique sur le nombre de personnes se basent sur des analyses épidémiologiques. Devant une situation qui évolue aussi rapidement, il aurait cependant été sage d’attendre « encore plusieurs jours », comme prévu.

Clairement, le gouvernement a voulu faire diversion devant le concert de critiques qui le fait très mal paraître face à sa gestion de la pandémie. Il ne s’agit pas ici d’être complotiste, comme l’a évoqué Manuel Dionne, directeur des relations médias du premier ministre en parlant du chef péquiste. Il s’agit plutôt d’être lucide.

Toute la population attendait avec impatience de connaître ces consignes. La demande d’enquête des partis d’opposition a donc évidemment été reléguée au second plan.

La manœuvre envoie néanmoins le signal que l’opposition a mis le doigt sur le bobo. Le gouvernement ne pourra pas faire la sourde oreille indéfiniment.