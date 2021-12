Des cliniques pédiatriques qui roulent à plein régime

Les cliniques pédiatriques désignées mises sur pied depuis la fin de l’été roulent à plein régime.

• À lire aussi: 5 raisons de faire vacciner vos enfants, selon ce pédiatre

Depuis l’implantation de ces 12 sites, quelque 29 000 appels ont été effectués et plus de 13 000 rendez-vous ont été accordés. Selon le responsable de l’une de ces cliniques, les patients sont ravis du service offert.

«Les parents adorent ça. Ils adorent l’expérience. Ils n’ont pas à attendre. Le temps d’attente maximale chez nous est d’environ 30 à 45 minutes», clame le directeur médical du District Médical, Georges Zaarour.

Au District Médical, situé dans Ahuntsic-Cartierville, les médecins font plus d’heures par semaine.

Les 20 docteurs de la clinique ont tous mis l’épaule à la roue pour permettre à l’établissement d’offrir un service 12 heures par jour, 7 jours par semaine.

«C’est un excellent programme et on devrait se baser beaucoup plus là-dessus dans le futur si jamais il y a des situations semblables qui se présentent», soutient le Dr Zaarour.