ÉCJ finit en beauté

Équipe Canada Junior (ÉCJ) a conclu son camp de sélection par un gain de 7 à 2 sur les étoiles du circuit universitaire, à Calgary, dimanche.

Il s’agissait pour certains patineurs de la dernière occasion d’impressionner les dirigeants de la formation qui représentera l’unifolié à l'occasion du prochain Championnat du monde de hockey junior.

ÉCJ retranchera neuf joueurs en soirée; elle avait invité 35 patineurs à son camp de sélection.

Dans l’affrontement du jour, les Québécois Elliot Desnoyers et William Dufour se sont chacun distingués par la récolte d’un but et une mention d’aide.

La jeune sensation de 16 ans Connor Bedard a, quant à lui, récolté deux mentions d’aide. Il a amassé cinq points en deux affrontements contre les joueurs universitaires.

L’espoir du Canadien de Montréal Joshua Roy a été blanchi de la feuille de pointage. Pour sa part, le défenseur Kaiden Guhle - un autre joueur dont les droits appartiennent au CH - n’était pas en uniforme.

Devant le filet canadien, Brett Brochu a été déjoué deux fois sur 20 lancers.