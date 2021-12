La carrière de Vincent Bilodeau en 5 photos souvenirs

Grand défi

Photo d’archives

Vincent Bilodeau (au centre) et une partie de sa famille de La Petite Patrie : Gisèle Schmidt, René Caron, Louise Rinfret et Gaston Lepage, une série de Radio-Canada inspirée de la vie de l’auteur Claude Jasmin dans le Villeray des années 40. Le comédien y jouait son premier grand rôle, le personnage pivot, puisqu’il s’agissait du rôle de Clément, Claude Jasmin lui-même.

Débuts télé

Photo d’archives

Aux côtés de Dominique Michel, alors qu’il interprétait le rôle de Pierre-Luc, le fils de Dominique dans la série du même nom écrite par Réal Giguère et diffusée à TVA dès 1977. Dominique racontait les hauts et les bas d’une mère monoparentale. Le jeune comédien avait alors 25 ans et le grand public l’avait déjà découvert dans la série La Petite Patrie.

Talent naturel

Photo d’archives

Mai 1986, il y a 25 ans. Vincent Bilodeau campait le rôle du très humain Dr Stéphane Joly, dans la série de Guy Fournier Manon. Il avait obtenu son diplôme de l’option Théâtre du Collège Lionel-Groulx de Sainte-Thérèse une quinzaine d’années plus tôt. Dire qu’il n’avait jamais vraiment songé à devenir comédien ! C’est en accompagnant une amie aux auditions qu’il s’est fait proposer de passer une audition par le directeur.

Sécurité

Photo d’archives

Il y a près de 20 ans, alors que Vincent Bilodeau obtenait l’un des rôles les plus importants de sa carrière, celui de Richard St-Maurice, le rédacteur en chef grognon du journal L’Écho de Lafontaine dans la télésérie L’Auberge du chien noir, un cadeau du ciel pour tout comédien ayant choisi ce métier parfois précaire, puisque le téléroman de Radio-Canada, signé de Sylvie Lussier et Pierre Poirier, sera à l’antenne pendant 15 ans.

Soirée des masques

Photo d’archives

Soirée des Masques 2005. Vincent Bilodeau, alors président de l’Académie québécoise du théâtre (AQT), rappelait aux téléspectateurs que chaque soir à Montréal une pièce de théâtre pouvait les combler. L’année suivante, il demande à la ministre fédérale Bev Oda – en chantant Petit Papa Noël – d’ouvrir son bas de laine pour aider l’AQT. Malgré tout, en 2008, l’AQT et la Soirée des Masques disparaissaient.

Photo courtoisie