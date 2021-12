La laïcité à l’école, en France et au Québec

La nouvelle a frappé fort sans vraiment surprendre : une étude dévoilait cette semaine que plus de 40 % des jeunes lycéens en France, l’équivalent du secondaire chez nous, considèrent que leurs exigences religieuses sont plus importantes que les lois de la République.

Je dis qu’elle frappe sans surprendre, car la France se veut laïque, mais sait depuis longtemps sa laïcité attaquée, sous pression démographique, idéologique et religieuse.

Et tout le monde comprend que les jeunes qui préfèrent leur religion aux lois civiles ne sont ni des luthériens, ni des calvinistes, ni des orthodoxes, ni des catholiques.

Islam

On parle évidemment de jeunes musulmans, souvent plus radicaux que leurs parents, et qui ne cachent pas, quand on leur demande, et même quand on ne leur demande pas, leur peu d’amour pour la France, et même souvent, leur aversion.

Le tout va bien au-delà de la question du voile. On parle ainsi de la volonté d’exclure les filles de certaines activités sportives. De communautarisme religieux. Mais aussi, pour bien des enseignants, de l’impossibilité de transmettre certains savoirs et certaines connaissances parce que cela heurte les convictions religieuses des étudiants.

Pourtant, on en trouve plusieurs pour culpabiliser la France.

Je le confesse, je suis fasciné par l’inculture grave de ceux qui prétendent parler de la France sans n’en rien connaître vraiment. Ils l’accusent de racisme et d’islamophobie.

Jamais ils ne se demandent si l’arrivée massive de millions de personnes d’une religion et civilisation étrangères dans un pays était susceptible de créer des dérèglements sociaux profonds. On pourrait ajouter : si la France est aussi pire qu’ils le disent, pourquoi sont-ils si nombreux, chaque jour, à vouloir s’y installer légalement ou illégalement ?

Basculons maintenant chez nous. Évidemment, la situation n’est pas la même.

La présente controverse qui met en scène une enseignante voilée suspendue à Chelsea, en Outaouais, devrait nous rappeler une chose : les islamistes sont des spécialistes de la provocation. Ils instrumentalisent le langage du droit des minorités pour imposer leur agenda.

Ils avancent leurs revendications tout en cherchant à se victimiser.

Dans le cas de cette enseignante, comment ne pas comprendre que nous sommes devant un coup de communication planifiée ? L’enseignante suppléante a été embauchée après l’adoption de la loi 21. Elle défie donc ouvertement les lois québécoises, avec la complicité de son employeur, idéologiquement rallié au multiculturalisme. L’islam militant et le wokisme s’accouplent tout naturellement.

Elle s’auto-exclut et veut passer pour une grande persécutée.

Dénigrement

La Presse a d’ailleurs rapporté ses paroles à propos du voile : « c’est important pour moi de continuer à le porter, parce que je sais que certaines idéologies ne veulent pas que je le porte. C’est ma résistance, et ma résilience ».

Au moins, c’est clair.

Et comme plusieurs Américains qui ne comprennent rien à la laïcité maudissent la France, au Canada, on en profite pour relancer une campagne de dénigrement contre le Québec.

La laïcité est aujourd’hui un trésor à défendre, même si elle est mal comprise par les Anglo-saxons.

Valérie Pécresse, la candidate de la droite classique

La droite classique, représentée en France par le parti Les républicains, a choisi une femme, Valérie Pécresse, pour la représenter à l’élection présidentielle d’avril 2022. Économiquement libérale, culturellement plutôt conservatrice, les sondages lui donnent de bonnes chances de battre Emmanuel Macron, si elle se rend au deuxième tour de l’élection présidentielle. Mais s’y rendra-t-elle ? Devancera-t-elle Éric Zemmour et Marine Le Pen ? Ses convictions changeantes au fil du temps font douter de son authenticité.

Les discothèques fermées pour quatre semaines !

La COVID ne cesse de revenir nous hanter, toujours péniblement. Pour combattre le retour de l’épidémie, le gouvernement français vient d’imposer la fermeture des discothèques pour quatre semaines. Le gouvernement invite même les Français à se méfier des activités conviviales. Quant au discours sur les fameux gestes barrières, il revient à la mode, même si au quotidien on ne voit pas trop qui les respecte. Le commun des mortels se demande : saine prudence ou agaçante panique ?

Notre-Dame de Paris à nouveau en danger !

En 2019, Notre-Dame était ravagée par les flammes. Il y avait quelque chose d’inimaginable dans cet incendie. Comme si la France voyait son identité se dissoudre devant elle. Mais miracle, Notre-Dame a survécu. Il s’agit désormais de la restaurer. Cette entreprise devrait faire consensus. Mais la France ne serait pas la France sans débats ! Et on trouve donc le lobby de l’art contemporain qui veut profiter de la restauration pour la modifier. Réaction générale : danger !