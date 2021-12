LCF : un exploit inégalé depuis 2009 et 2010

Les Blue Bombers de Winnipeg tenteront de devenir, dimanche, la première organisation à gagner deux éditions consécutives de la Coupe Grey depuis les Alouettes de Montréal, en 2009 et 2010. Il s’agit là d’un défi important, comme peuvent en témoigner plusieurs anciens membres des Moineaux, dont l’ancien quart-arrière Anthony Calvillo et son ex-entraîneur-chef Marc Trestman.

Plus d’une décennie plus tard, il demeure impensable pour les anciens des Alouettes de croire que le deuxième championnat a été plus difficile à remporter que le premier. Tous se souviennent très bien de la mémorable fin de match, en 2009, quand le botteur Damon Duval avait raté le placement de la victoire avant de pouvoir le reprendre, avec succès, à la suite d’une punition imposée aux Roughriders de la Saskatchewan pour avoir eu un joueur de trop sur le terrain.

«Nous étions largement favoris pour l’emporter en 2009, rappelle ainsi Calvillo, notant que les Alouettes avaient conservé un dossier de 15-3 en saison régulière. Les probabilités étaient qu’on gagne ce match 9 fois sur 10, mais il fallait quand même l’emporter ce jour-là.»

Ayant profité de cette deuxième chance, Duval avait finalement permis aux Alouettes de l’emporter par le pointage de 28 à 27, et ce, sans que l’équipe montréalaise ait mené durant une seule seconde pendant les 60 minutes du match. En 2010, le scénario avait été bien différent. Encore une fois opposés aux Roughriders en finale, les Alouettes avaient pris le contrôle du match en deuxième demie et c’est l’adversaire qui était en mode rattrapage durant le quatrième quart. Montréal avait finalement gagné 21 à 18.

Contre la même équipe

Comme les Alouettes en 2009 et 2010, les Blue Bombers font face aux mêmes adversaires, soit les Tiger-Cats de Hamilton, dans le but de remporter une deuxième Coupe Grey consécutive. Le triomphe initial est survenu en 2019 avant que la pandémie de COVID-19 ne sabote la saison suivante. Peu importe la pause, Calvillo et Trestman ne croient pas que le fait d’affronter la même équipe soit un enjeu majeur sur le plan footballistique.

«Pour les Blue Bombers, on parle de deux conquêtes de suite pour l’organisation, mais pas vraiment pour l’équipe, dit Trestman, employant la même logique quant aux exploits du passé des Alouettes. À partir du moment où un seul joueur change dans une formation, c’est un nouveau club et une nouvelle chimie à bâtir.»

Calvillo mentionne pour sa part que toutes les équipes finissent par se connaître durant une saison de la Ligue canadienne de football.

«Pour la prochaine finale de la Coupe Grey, les entraîneurs sont sensiblement les mêmes qu’en 2019, à part Buck Pierce qui a remplacé Paul LaPolice comme coordonnateur offensif chez les Blue Bombers», fait remarquer Calvillo, soulevant l’évidence que les «Ti-Cats» ont su analyser les tendances du système préconisé.

«Si j’avais un seul conseil à donner aux Blue Bombers, c’est de se concentrer sur ce qui fonctionne pour eux, indique pour sa part Avon Cobourne, ancien porteur de ballon des Alouettes, joint au téléphone. Ce qui a été bon pour eux dans le passé va encore être bon en finale de la Coupe Grey.»

Fuir les médias

Faisant preuve d’honnêteté et de transparence, Calvillo conseille finalement aux joueurs des deux équipes, particulièrement aux quarts-arrière, de ne pas trop lire les journaux ni écouter les nouvelles sportives avant une finale.

«Chaque joueur a sa propre façon de fonctionner, mentionne-t-il. Mais dans mon cas, c’était important de me tenir loin des journaux et de la télévision. Durant la semaine de la Coupe Grey, on doit répondre à des tonnes de questions des journalistes... Tout est analysé. Personnellement, c’était une pression supplémentaire que j’essayais d’éviter.»

Championnats consécutifs dans la LCF (depuis 1960):

Alouettes de Montréal (2) – 2009 et 2010

Argonauts de Toronto (2) – 1996 et 1997

Eskimos d’Edmonton (5) – 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982

Rough Riders d’Ottawa (2) – 1968 et 1969

Blue Bombers de Winnipeg (2) – 1961 et 1962

Un «cancer» tenu secret

Si la conquête des Alouettes en 2009 a été marquée par l’incroyable fin de match impliquant le botteur Damon Duval, celle de 2010 ressasse un souvenir bien particulier pour le Québécois Luc Brodeur-Jourdain : c’est l’année où Anthony Calvillo a mené les siens à la coupe Grey tout en étant aux prises avec un cancer de la glande thyroïde.

«Je me souviens que je lui avais offert un cigare pour célébrer la victoire et il avait refusé, raconte Brodeur-Jourdain. J’avais trouvé ça curieux, mais je n’avais pas posé de questions. C’est plus tard, en arrivant à ma chambre d’hôtel que j’avais appris pour le cancer d’Anthony en regardant les nouvelles. Il en avait parlé dans sa conférence d’après-match... L’équipe avait gardé ça secret durant la saison et les éliminatoires, probablement pour éviter que ce soit une distraction. Les entraîneurs et les médecins de l’équipe étaient évidemment au courant, mais pas nous, les joueurs, à part peut-être ses plus proches amis dans l’équipe comme Ben Cahoon.»

«C’est quelque chose qu’on avait géré en privé avec Anthony, pour son bien et pour celui de sa famille», témoigne Trestman, se gardant bien de rentrer dans les détails.

Pour rappeler les faits, le quart-arrière avait découvert son mal à la mi-août. Il s’était alors rendu à l’hôpital pour une blessure au sternum quand les médecins, à la suite d’une batterie de tests, avaient découvert une anomalie au niveau de sa glande thyroïde. Une biopsie s’était avérée non concluante, mais déjà, on savait qu’il allait probablement devoir subir une ablation.

«Je ne voulais rien dire après la partie, mais j'ai été submergé par les émotions, je garde ça en dedans depuis un moment, avait commenté Calvillo après la conquête de la coupe Grey. Je n'avais partagé cela qu'avec ma femme et quelques proches.»

Dompter la marée verte

Au-delà de son état de santé, Calvillo évoque un autre souvenir concernant les conquêtes de 2009 et 2010 qui avaient eu lieu respectivement à Calgary et Edmonton.

«Honnêtement, en 2009, nous nous attendions à ce qu’il y ait des partisans des Roughriders sur place, mais nous n’étions pas prêts à une telle marée verte dans le stade, a-t-il confié. Et les partisans de la Saskatchewan étaient tellement bruyants. En 2010, on savait davantage à quoi s’attendre.»

À ce niveau, Brodeur-Jourdain se souvient que l’attaque des Alouettes avait même décidé de fonctionner sous forme de «cadence silencieuse» à Edmonton, en 2010. Comme joueur de centre, le Québécois devait ainsi regarder Calvillo entre ses deux jambes et lorsque le quart-arrière faisait un certain mouvement avec ses bras ou levait une patte, le moment était venu pour «LBJ» de s’époumoner et crier : «Go!».

«J’avais tellement crié pendant le match que je ressentais une forme de pression au niveau de la tête», se souvient Brodeur-Jourdain.

Le Québécois ne le savait pas à ce moment-là, mais il avait rendu doublement service à Calvillo. Le principal symptôme notable pour le vaillant quart-arrière lors du match de la Coupe Grey, le 28 novembre 2010, était la cassure occasionnelle de sa voix... C’est finalement en décembre, un peu avant Noël, que des cellules cancéreuses avaient été détectées sur la glande thyroïde de Calvillo et qu’une intervention chirurgicale avait été réalisée sans tarder.