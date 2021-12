Le 24h Tremblant dépasse son objectif

Le 24h Tremblant a amassé plus de 4 millions $ lors de sa 21e édition, tenue du 10 au 12 décembre, surpassant alors ses objectifs.

L’événement a permis de récolter 4 011 126 $ au cours de la fin de semaine, dépassant du coup largement l’objectif de 3,5 millions $.

«Le week-end a été tout sauf prévisible et on a dû ajuster, et même repenser le déroulement d’heure en heure de sorte que la sécurité des participants et les moments clés soient assurés», a mentionné Simon St-Arnaud, producteur exécutif du 24h Tremblant.

«Malgré tout, les 3000 participants ont été au rendez-vous avec une intensité incroyable du début à la fin que ce soit en ski, à la marche ou à la course, à Tremblant ou de partout au Québec. Ils ne nous ont jamais lâché, gardant à l’esprit ces milliers d’enfants qui bénéficient du soutien de la Fondation Charles-Bruneau, la Fondation du CHEO et la Fondation Tremblant», a-t-il poursuivi.

La somme amassée au cours de la fin de semaine dernière s’est ajoutée aux 39 millions $ amassés depuis la naissance de l’événement caritatif, en 2001, et sera remise à divers organismes qui ont à cœur la santé des enfants.

«Cette année encore, nous avons senti une forte vague d’engagement au sein de notre équipe et une immense fierté de faire partie d’un tel mouvement», a souligné Édith Cloutier, présidente régionale, Rogers Québec.

«Ces 19 dernières années, le 24h Tremblant a remis plus de 17 millions $ à la Fondation Charles-Bruneau, devenant ainsi le plus grand donateur de l’histoire de l’organisation», a indiqué Rébecca Dumont, directrice générale de la fondation.

Les montants récoltés permettent notamment de financer des projets qui améliorent les soins prodigués aux enfants atteints de cancer.

«Les grandes avancées de la recherche sont directement attribuables à la générosité des donateurs et à la mobilisation de tous les participants. Merci du fond du cœur», a ajouté la directrice générale.