Moment unique à l’horizon

CALGARY| En l’espace de quelques jours en ce début de décembre dans l’Ouest canadien, la vie de Kaiden Guhle a pris une tangente différente. Et dans moins de deux semaines, il rentrera à la maison pour disputer le Championnat du monde junior devant des partisans qui l’ont vu évoluer.

L’espoir du Canadien a d’abord été impliqué dans une mégatransaction entre les Raiders de Prince Albert et les Oil Kings d’Edmonton, où il poursuivra sa carrière junior après le tournoi mondial.

Au même moment, il a reçu le carton d’invitation de la formation nationale afin de participer au camp final de sélection. Sur le faire-part, on peut deviner qu’il y avait une petite note inscrite indiquant qu’il figurait déjà sur l’alignement du premier match du tournoi, le 26 décembre.

Un moment qu’il attend avec impatience, car à l’inverse de l’an dernier, le Rogers Place sera bondé à l’occasion du championnat mondial. Dans les yeux d’un jeune homme qui a grandi dans la région métropolitaine d’Edmonton, c’est un cadeau du ciel.

« Ce sera spécial de vivre ce moment le soir du 26 décembre quand je sauterai sur la glace. Je crois que l’atmosphère sera électrique. Je serai très excité lors de ma première présence. »

Travail collectif inachevé

Plus puissant et plus mature qu’à l’édition 2021, Guhle voit une occasion de reprendre ce que l’équipe a laissé sur la patinoire le 5 janvier dernier contre les Américains. Le mirage d’une 19e médaille d’or dans une défaite de 2 à 0.

« C’est un travail inachevé pour l’équipe. Quand on joue à la maison, les attentes sont élevées. Les gens s’attendent à ce qu’on gagne l’or. Nous aussi, a expliqué le défenseur de 19 ans. C’est ce qu’on vise cette fois.

« Les gars le savent, a-t-il ajouté. Ils sont affamés pour l’or. »

Le camp final de sélection maintenant terminé, il faudra nommer un capitaine dans les prochains jours. Le nom de Guhle figure au sommet de la liste par ses propos et son jeu. Vétéran de l’amère déception de janvier 2021, il ne serait pas surprenant qu’il soit nommé le leader de cette cohorte 2022.

Ses expériences chez les professionnels depuis sa sélection par le Canadien en première ronde de l’encan 2020 lui ont insufflé une bonne dose de maturité et de confiance.

« J’ai évolué et progressé », a assuré celui qui a participé aux camps d’entraînement du Tricolore en jouant trois rencontres préparatoires cet automne. L’hiver dernier, il avait aussi joué trois matchs avec le Rocket de Laval.

« J’ai appris de mes coéquipiers dans les ligues professionnelles. Et une année de plus, c’est beaucoup à notre âge. »