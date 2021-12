Près de 200 000 abonnés d’Hydro-Québec sans électricité

Les vents violents qui ont soufflé samedi ont causé de nombreux dégâts au réseau électrique de la province.

Dimanche, en fin d'après-midi, 197 836 clients d’Hydro-Québec étaient toujours sans courant, selon la page «Info-pannes» d’Hydro-Québec.

La société d’État a confirmé, sur son site internet, que les forts vents étaient responsables des pannes.

«Nos monteurs sont mobilisés et travaillent déjà à rétablir le service. Cependant, les vents qui s'intensifient encore leur compliquent la tâche», pouvait-on lire.

Plus de 200 équipes ont été dépêchées sur le terrain dans tout le Québec, a confirmé Caroline Des Rosiers, porte-parole d'Hydro-Québec. D'autres équipes devraient se joindre à celles qui sont déjà en place au cours de la journée.

Elle avoue toutefois que la société d'État n'est pas en mesure de donner une heure précise à laquelle tous les clients seront de nouveau branchés au réseau électrique.

Plus du quart de ces pannes touchent la Montérégie, où 66 551 abonnés vivent dans le noir. Les Laurentides, Lanaudière et Montréal ont aussi été beaucoup touchées par les pannes, avec respectivement 39 545, 24 925 et 8720 foyers sans électricité.

Des rafales allant jusqu’à 100 km/h ont été enregistrées à Montréal samedi soir. Environnement Canada avait émis un avertissement pour cette situation en matinée.

Dimanche matin, cette série de vents violents s'est transportée vers l’est du Québec.

L’agence fédérale a émis une dizaine d’avertissements de vents violents pour plusieurs de ces régions, de Kamouraska à Blanc-Sablon.

