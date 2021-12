Une reconnexion difficile

J’étais en famille recomposée avec mon conjoint depuis dix ans quand on a décidé de se séparer. Je n’en pouvais plus de supporter les intrusions de son ex dans notre vie à propos de leurs enfants, et lui en avait plein son casque de me voir satisfaire les volontés de mes ados, qui, selon lui, abusaient de ma faiblesse.

Sept années se sont écoulées pendant qu’on poursuivait notre route chacun de notre côté sans se matcher avec quelqu’un d’autre. Nos quatre enfants volant désormais de leurs propres ailes et le hasard nous ayant remis sur le même chemin, on a décidé de faire une nouvelle tentative. Ça fait un an, et même si de l’extérieur les choses semblent bien aller, quelque chose cloche, sans que je puisse mettre le doigt dessus.

C’est vrai qu’on a vieilli et que nos centres d’intérêt se sont déplacés vu qu’on n’a plus d’enfants avec nous. Mais je ne m’explique pas pourquoi le piquant que je trouvais à mon chum avant, et qui m’avait fait supporter si longtemps les assauts de son ex, a complètement disparu.

Il me répète souvent qu’il m’aime, mais j’ai l’impression d’être avec un homme qui décline. Comme s’il était déjà un vieux monsieur, même s’il n’a pas encore atteint la soixantaine. C’est vrai que je suis en pleine ménopause et que je suis exigeante au plan sexuel. Mais on dirait que de son côté, il n’a pas plus beaucoup envie de faire l’amour, sans que je sache pourquoi. Alors quand je suis en forme, je dois quasiment le lui dire en mots clairs, sinon mes envies passeraient dans le beurre. Et pourtant, lors de notre première période ensemble, tout allait bien sur ce plan. C’est le reste qui n’allait pas à cause des enfants. Pensez-vous qu’il serait revenu avec moi parce qu’il n’avait rien trouvé de mieux entre-temps?

Amoureuse inquiète

Vous seriez-vous remis en couple sans faire un bilan du passé pour pointer vos irritants à l’un et l’autre afin de ne pas les répéter ? Avez-vous pris le temps d’échanger sur le chemin parcouru par chacun de vous pendant les sept années de séparation ? Finalement, avez-vous fait le point sur vos souhaits individuels envers cette nouvelle réunion de vos vies, incluant ce que vous attendez l’un de l’autre pour cette nouvelle étape que vous entamez? Dans votre cas il faut aussi impérativement parler de la ménopause et des changements hormonaux que ça vous fait vivre. Tout comme il me semble que, dans son cas, il doit mettre cartes sur table pour que vous saisissiez ce qui le rend différent de l’homme que vous aviez connu avant, tant au plan sexuel que caractériel. Comme vous pouvez le constater, le pain sur la planche de votre marche commune vers le bonheur ne manque pas. À vous deux de décider si le lien est assez fort pour vous mettre au travail.