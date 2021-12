Accident fatal pour une mère: le bambin a succombé à ses blessures

Le bambin grièvement blessé la semaine dernière dans une collision ayant coûté la vie à sa mère a lui aussi malheureusement succombé à ses blessures hier.

« Repose en paix mon ange. Mamy va t’aimer toute sa vie. Tu es maintenant parti avec la plus belle des anges qui est ta maman qui me manque déjà énormément. Bon voyage mes anges », a écrit au Journal sa grand-mère Stéphanie McComber, encore trop ébranlée par la perte de sa fille et de son petit-fils pour se confier de vive-voix.

Le petit Derek Grondin, 2 ans, était maintenu en vie artificiellement depuis le terrible face à face qui est survenu lundi dernier, à Sainte-Christine, en Montérégie.

Ce jour-là, vers 7 h 30, Érika McComber-Rozon, 23 ans, allait porter ses deux enfants à la garderie dans sa Mazda noire avant de se rendre au boulot, à Acton vale.

À cet endroit, elle aurait perdu le contrôle de son véhicule et est entrée en collision frontale avec un camion-cube de la compagnie Cogeco qui arrivait en sens inverse.

Le choc violent n’a laissé aucune chance à la jeune mère de famille. Ses deux enfants ont aussi été gravement blessés dans l’accident qui a nécessité une intervention avec les pinces de désincarcération.

Le conducteur du camion s’est est quant à lui tiré avec des blessures légères.

C’est avec difficulté que les proches du petit Derek se sont résignés à le laisser partir, au courant de la journée d’hier.

Sa sœur aînée, Haylee Grondin, 4 ans, repose maintenant pour sa part dans un état stable, qui laisse entrevoir une belle lueur d’espoir pour la famille endeuillée.

« Elle se rétablit tranquillement. Elle a subi un traumatisme, mais elle respire, boit et mange. Elle progresse tous les jours », a affirmé ce matin Alain Girardot, le beau-père d’Érika.

Une enquête de la Sûreté du Québec est en cours afin de déterminer les causes de l’accident.