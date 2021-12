Aide médicale à mourir: Andrée Boucher en avait assez

La comédienne Andrée Boucher, décédée en septembre dernier, s’est elle-même enlevé la vie après avoir été refusée deux fois plutôt qu’une pour une aide médicale à mourir, révèle son conjoint des 45 dernières années afin de faire changer les choses.

« Elle aurait dû avoir droit à une mort douce et honorable. À la place, elle est décédée toute seule sur son plancher. Il n’y a pas de dignité », s’indigne Jean-Pierre Bélanger.

Sa conjointe, Andrée Boucher, s’était notamment fait connaître du grand public pour ses rôles dans les séries Les belles histoires des pays d’en haut ainsi que Des dames de cœur. Celle-ci s’est enlevé la vie le 30 septembre dernier à l’âge de 83 ans.

Photo d'archives

Elle n’en pouvait plus après avoir demandé l’aide médicale à mourir il y a environ un an, puis à nouveau quelques semaines avant son décès, raconte M. Bélanger au Journal.

« Elle avait subi 15 opérations et faisait des infections à répétition. Elle avait perdu 70 % de ses capacités physiques et 30 % de ses capacités intellectuelles. Elle souffrait d’arthrite déformante, énumère celui qui était son aidant naturel. Les six dernières années ont été un véritable calvaire pour elle. »

Invitée à réfléchir

Pourtant, les médecins qu’elle a rencontrés afin de réclamer le droit à l’aide médicale à mourir l’ont invitée « à y réfléchir encore », confie son conjoint avec émotions.

« Il y a quelqu’un qui a mal fait son job et qui a provoqué quelque chose d’extrêmement violent, un suicide », déplore Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades.

Jean-Pierre Bélanger a ainsi décidé de raconter comment il a vécu la mort soudaine de la femme de sa vie : « Je suis allé faire les commissions et j’ai reçu un appel. J’ai entendu sa voix frêle me dire : “Je ne vais pas bien.” Je l’ai trouvée par terre, sur le plancher, elle était encore vivante. J’ai composé le 911. À l’hôpital, je n’ai pas eu le temps de lui parler ni de lui dire que je l’aimais. »

Pour s’enlever la vie, sa conjointe a avalé des médicaments, fait-il savoir.

Il rapporte chaque détail de ce moment difficile dans le but de démontrer « comment certains meurent dans l’indignité » et ainsi faire avancer la cause.

« C’est ça que les gens doivent traverser et je ne suis pas le seul à qui c’est arrivé. Beaucoup sont confrontés à ça. C’est une tragédie pour toute une génération », estime-t-il.

De plus en plus fréquent

Les cas où des personnes âgées s’enlèvent la vie parce qu’elles sont incapables d’avoir accès à l’aide médicale à mourir sont de plus en plus fréquents, selon l’avocat Paul Brunet.

« D’autant plus qu’il faut avoir l’avis de deux médecins et que c’est déjà assez difficile d’en voir un. Surtout depuis la pandémie. Après, on demande à la personne d’y réfléchir comme il faut, mais ce n’est pas de leur affaire. C’est la souffrance de la personne qui est importante », insiste-t-il.

Depuis la mort de sa conjointe, c’est ce qui pousse Jean-Pierre Bélanger à militer afin d’élargir les critères d’admissibilité à l’aide médicale à mourir.

« Il faut avoir le droit de ne pas souffrir quand ça s’étire, de mourir entouré par ses proches, d’avoir le temps de se dire au revoir. On ne meurt plus à 40 ans comme avant. Ça nous prend une nouvelle vision de la mort », estime-t-il.

« Il faut que la mort d’Andrée serve à quelque chose. Il faut que ça fasse œuvre utile », conclut M. Bélanger.

