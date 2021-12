Au moins 3 jours avant de pouvoir se faire tester en Estrie

Les citoyens de Sherbrooke en Estrie, région qui enregistre une détérioration de sa situation épidémiologique depuis la fin du mois de novembre, ont du mal à se faire tester rapidement pour la COVID.

Le temps d’attente pour avoir un rendez-vous pour le dépistage est d’au moins 72 heures, a constaté l’équipe de TVA Nouvelles Sherbrooke.

Ainsi, une personne qui présente des symptômes de la COVID et qui doit passer un test doit patienter au moins trois jours chez elle avant d’y avoir accès. Des enfants sont donc privés encore plus d’école, de garderie, et une fois de plus, des parents doivent s’absenter longuement du travail.

À Magog, le délai est encore plus long : il faut attendre quatre jours avant d’avoir un rendez-vous pour se faire dépister, soit 96 heures. Par ailleurs, il est impossible de se faire dépister sans avoir de rendez-vous.

Cette difficulté d’accès aux tests est constatée alors que la région de l’Estrie enregistre 561 nouveaux cas de COVID au cours des trois derniers jours, mais pas de décès.

32 hospitalisations sont rapportées alors qu’elles se situaient à 25 vendredi, et huit personnes se trouvent aux soins intensifs.

À la fin du mois de septembre, le nombre de cas quotidiens moyen était de 35, alors qu’il est de 187 actuellement.

Pour aider le personnel de la santé publique, on invite les citoyens à faire leur propre traçage.

«On est en train de ''tweaker'' le mécanisme pour ne pas que les gens nous attendent pendant cinq jours», explique le directeur régional de la santé publique Alain Poirier.

Comme ailleurs au Québec, les cas positifs sont majoritairement des enfants se trouvant dans le groupe d'âge des 5 à 11 ans.

59 milieux étaient en éclosions la semaine passée; ce chiffre atteint désormais 70.

Le taux de vaccination atteint le 43% chez les 5 à 11 ans.

