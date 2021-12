Au plancher!

On a beau y penser, s’acharner, espérer, supputer, oubliez ça. Saison 2021-2022, kaput, pas de séries et prévoyez de tristes séquences ainsi que des raclées et des dégelées cinglantes.

Il faut être navré pour Dominique Ducharme, mais le club ne se remettra pas tout de suite de cette syncope historique. Oui, cette saison va passer à l’histoire et ce ne sera pas que statistique. Le cas Price, le cas Weber, la liste invraisemblable des blessés, les cas de COVID, on vogue sans capitaine, le douteux synopsis du directeur général et mettez-en. Savez-vous ce qui me fait peur ? Principalement, vous. Vous, les partisans, qui avez été gâtés lors des dernières séries, mais surtout, vous qui ne méritez tellement pas des derniers de classe. J’ai surtout envie de vous dire de ne pas les laisser tomber. Il y a de bons soldats là-dedans.

Illustration YGreck

Mettez de côté votre grand esprit critique, votre œil de journaliste, votre exégèse sévère et pensez aux jeunes, aux petits avec lesquels il faudra rebâtir. Présentement, les Caufield, Romanov, Suzuki, Evans, Poehling, Niku apprennent à la dure et ils n’ont pas le choix. Ce sont des circonstances pratiquement incontrôlables qui les ont emmenés là. Il ne faudra pas, en plus, que les meilleurs partisans du monde leur tombent sur la tête. Ils vont étouffer.

VOTRE ÉQUIPE

Je sais que, certains soirs, c’est difficile à regarder, à endurer. Il faut maintenant faire preuve de patience, de compréhension, de tolérance et souhaiter qu’on sache rebâtir. Oui, ça fait longtemps que vous attendez, mais j’ai tendance à croire que cette déconfiture est peut-être une bonne chose afin de vraiment repartir de la base. On compare les déboires du Canadien à ceux des Nordiques à l’époque, donc il faut aussi se rappeler qu’après la grande misère, Québec a gagné la Coupe Stanley... sous un autre nom, mais quand même. Il ne faut surtout pas condamner les Canadiens. Il ne faut pas fuir le bateau quand il prend l’eau. Cette attitude face à des équipes perdantes ou en difficulté nous a déjà coûté le départ des Expos, et, on l’oublie, avant cela, la clé sous la porte des Alouettes.

Comme dirait Carey : « Respirons par le nez. » Les Canadiens de Montréal, c’est votre équipe ? Aimez-les même dans leurs épreuves.

C’est très difficile pour les vétérans (ceux qui restent) d’enseigner aux jeunes parce que chacun des matches est un calvaire, sinon une catastrophe.

Et ce ne sont pas les clubs adverses qui vont leur donner la fraction d’une chance. Ce n’est pas une grande prédiction, mais il est évident que la saison en cours en sera une de misère, de désolation. Je ne suis pas un fefan, je n’ai pas reçu de chèque de Geoff Molson, mais je suis incapable de fesser sur quelqu’un qui est à terre. Et vous ?

De l’enclave