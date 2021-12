Christian Mbilli veut affronter Canelo

C’est avec une mine pimpante que le pugiliste d’Eye of the Tiger Management Christian Mbilli a foulé les plateaux de TVA Sports, lundi.

Le visage du Français d’origine camerounaise ne démontrait pas la moindre égratignure et esquissait un sourire qui en disait long sur le sentiment d’accomplissement.

«J’avais une très bonne défense. Ceux qui ont regardé le combat ont vu quelques coups passer, mais c’est vrai que j’ai pris beaucoup moins de coups que mon adversaire!»

Nettement plus stratégique et agressif qu’Ellis, Mbilli n’a pas été en mesure de l’envoyer au tapis pendant les 10 rounds du choc. Il admet que c’était pour lui le scénario idéal que d’ajouter un 19e K.-O à sa fiche.

«C’est sûr que j’aurais aimé que ça se passe différemment. Beaucoup de personnes m’ont posé la question et c’est vrai que j’étais un peu frustré que le combat arrive à son terme», avoue-t-il tout en donnant le mérite à l’Américain.

«C’est un adversaire solide. Il n’a pas usurpé son statut officiel de partenaire de sparring de Canelo.»

Les yeux sur Canelo

Mbilli dit avoir regardé le combat dimanche soir tout en appréciant les commentaires des admirateurs à son endroit, sur les réseaux sociaux. Somme toute, il conclut qu’il est prêt à affronter les meilleurs de la catégorie des 168 lb. Pas des faire-valoir.

«Après avoir revu (ma performance), je sais que je serai prêt pour de gros combats, prévient-il.

«Ça nous rassure. On a fait 10 rounds au complet. On sait que lorsqu’on ira dans de gros combats, comme des championnats du monde, ce ne sera pas contre des Mexicains qui vont tomber au premier round.»

Et d’ici là? Que fera «Solide» avant de s’engager dans une confrontation relevée? Eye of the Tiger Management doit d’ailleurs procéder à «de grosses annonces» au Casino de Montréal, mardi.

«Je pense qu’ils vont annoncer (les plans) pour tous les boxeurs», laisse-t-il entendre, en mettant le cap sur un duel d’envergure en 2022.

«On est tout à fait convaincu après cette performance, le rythme et la qualité de l’adversaire. Toute l’équipe est unanime. On est prêt.

«On est prêt pour de gros combats. On est prêt à aller chercher Canelo ou peu importe. J’ai tendance à le citer, car il est le meilleur et je veux être le meilleur.

«Donc, il faut que j’aille battre le meilleur. Après, 2022, je laisse ça à mon équipe.»