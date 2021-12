Défaite crève-cœur pour les Bills à Tampa

La route vers les séries éliminatoires vient de prendre une tournure très compliquée pour les Bills, à la suite d’un autre revers cruel, cette fois face aux Buccaneers.

En s’inclinant 33 à 27 en prolongation, les Bills ont encore une fois montré qu’ils ont un dédoublement de personnalité cette saison.

Dans les matchs corsés, décidés par une seule possession, leur fiche est passée à 0-5. Pourtant, quand ils l’emportent, c’est un véritable rouleau compresseur avec des victoires enregistrées par une marge moyenne de 26,1 points. Quelle équipe va se présenter de semaine en semaine ? C’est devenu un véritable mystère.

Depuis leur fameuse victoire « signature » contre les Chiefs le 10 octobre, les Bills n’ont battu que les Dolphins qui montraient une fiche de 1-7 à l’époque, les Jets menés par Mike White et les Saints par Trevor Siemian. Rien pour garnir son CV...

Deux visages

Le côté bipolaire qui afflige les Bills cette saison a frappé de plein fouet face aux Buccaneers. En première demie, les Bills ont été malmenés 24 à 3. Ils n’ont pas tenté la moindre course avec leurs porteurs de ballon, devenant prévisibles comme ce n’est pas permis. Dans ce contexte, le quart-arrière Josh Allen s’est maintes fois retrouvé sous une pression insoutenable et ses décisions en ont souffert.

Puis, en seconde demie, les Bills ont retrouvé leurs moyens en marquant à leur tour 24 points contre 3 en temps réglementaire, avant que les Bucs n’inscrivent le touché fatal en prolongation, sur une passe et course de Tom Brady à Breshad Perriman sur 58 verges.

Les Bills de la première demie sont une équipe en déroute totale. Les Bills de la seconde demie peuvent battre n’importe qui. Allez savoir quels Bills termineront la saison !

Problèmes récurrents

Le porteur Leonard Fournette a couru pour 113 verges, sa meilleure performance à ce jour chez les Bucs. Voilà donc un autre porteur qui a été à son mieux face aux Bills, une tendance qui devient troublante.

Le front défensif a encore paru manquer de poids face à la ligne offensive de Tampa, qui a toujours été en contrôle.

Et finalement, Brady a encore torturé l’équipe contre laquelle il montre désormais un surréaliste dossier de 33-3 en carrière. Pour couronner le tout, il s’est permis de devenir le recordman pour le plus grand nombre de passes effectuées en carrière et les Buccaneers, comme à la fin de la saison l’an passé, semblent au sommet de leur art.

Route complexe

Chose certaine, les Bills ne perdent pas à cause de leur quart-arrière. Visiblement affecté par une blessure à la cheville subie sur une course, Allen a montré à quel point il avait du cœur au ventre en devenant le quatrième joueur de l’histoire à connaître un match de plus de 300 verges par la passe et 100 par la course.

Il faudra maintenant que d’autres joueurs se lèvent.

La bonne nouvelle pour la bande de Sean McDermott, c’est que les Panthers (5-8), les Falcons (6-7) et les Jets (3-10) leur procurent une fin de calendrier plus que gérable.

Il reste cependant un énorme duel face aux Patriots, à Foxborough. Il faut dire aussi que les Bills ont perdu contre des équipes qui sont dans la course aux séries (Colts et Steelers), ce qui pourrait leur nuire en cas de bris d’égalité. Les Bills ne sont pas sortis du bois.

Gagnants

Micah Parsons

Parsons a déjà en poche le titre de recrue défensive de l’année. Avec deux sacs du quart face à Washington, il devra même être considéré comme candidat au titre de joueur défensif par excellence. Personne n’a réussi le doublé depuis Lawrence Taylor, en 1981.

Rashaad Penny

Le porteur choisi en première ronde par les Seahawks en 2018 a été une grande déception à ce jour. Souvent blessé ou inefficace, il a connu son meilleur match en carrière avec 137 verges au sol et deux touchés.

Les Chiefs

Les hommes d’Andy Reid sont assurément redevenus dominants. Surtout en défensive, avec un quatrième match parmi leurs cinq derniers avec moins de 10 points concédés. Cette unité a aussi provoqué cinq revirements face aux Raiders.

Alvin Kamara

Le porteur de ballon a largement contribué à maintenir les Saints en vie dans une victoire face aux Jets. Il a obtenu sa plus lourde charge de travail en carrière avec 27 courses, pour 120 verges et un touché, en plus de capter quatre passes.

Joe Burrow

Les Bengals ont perdu, mais Joe Burrow a connu l’un des matchs les plus spectaculaires de sa jeune carrière (25 en 34, 348 verges, 2 touchés). Son sang-froid et sa précision sont désarmants. Il sera là longtemps, celui-là !

Perdants

Les Raiders

Comme une bande d’enfants d’école, les Raiders ont eu le culot de se rassembler sur le logo des Chiefs avant le duel face à Kansas City. Les Chiefs leur ont ensuite servi une humiliante leçon. Ceci n’explique pas cela, mais pourquoi donner la moindre motivation à un adversaire bien supérieur à la base ?

Lamar Jackson

Le quart-arrière des Ravens a subi une entorse à la cheville au deuxième quart et a dû quitter le match. Il ne se passe pas cinq minutes sans que la guigne s’acharne sur les Ravens, qui ont vu les Browns se rapprocher à un match.

Trevor Lawrence

D’accord, les Jaguars sont dysfonctionnels. Sauf que Trevor Lawrence doit commencer à jouer davantage à la hauteur de son statut. Avec quatre interceptions hier et une passe de touché en six matchs, c’est inquiétant.

Washington

Belle occasion ratée de réduire l’écart face aux Cowboys ! Dans la course aux séries, ils se retrouvent maintenant avec la même fiche que quatre équipes (Vikings, Eagles, Falcons et Saints).

Cam Newton

Le quart-arrière des Panthers a encore été responsable de deux revirements. Il a été retiré temporairement du match. Tout ça face aux Falcons, qui n’ont rien de dominant. Une autre preuve que son temps est fait.

La confrontation du lundi | semaine 14

Rams Los Angeles: 8-4

Matthew Stafford

Photo AFP

30 tds | 9 ints | 3611 vgs

Classement dans la division: 2

Offensive: 6e

Défensive: 12e

Cardinals Arizona: 10-2

Kyler Murray

Photo AFP

19 tds | 7 ints | 2399 vgs

Classement dans la division: 1

Offensive: 10e

Défensive: 5e

5 Jeux de la semaine

En mémoire de Thomas

Photo AFP

Les Broncos ont salué de brillante façon la mémoire de leur ancien receveur Demaryius Thomas. Décédé jeudi à seulement 33 ans, Thomas a connu une belle carrière de 2010 à 2018 avec les Broncos, avant de passer aux Texans et aux Jets. Il a connu cinq saisons de suite avec au moins 90 réceptions et 1000 verges. Le plus beau moment est survenu quand le maraudeur Justin Simmons a réussi une superbe interception en plongeant. Il a ensuite amené le ballon directement sur le « 88 » que les Broncos avaient peint aux abords du terrain en l’honneur de Thomas. De grandes émotions !

Record de franchise

Photo AFP

Au troisième quart du duel entre les Browns et les Ravens, l’ailier défensif Myles Garrett a réussi un gros jeu en rejoignant le quart-arrière Tyler Huntley pour un sac. Il lui a du même coup fait échapper le ballon avant de le récupérer et de le ramener dans la zone des buts pour un touché qui portait l’écart à 24 à 3. Non seulement le jeu a été payant pour les Browns, mais ce 15e sac de la saison pour Garrett lui a procuré le record de franchise, détenu depuis 1984 par Reggie Camp, avec 14 sacs.

Randy Gregory en feu

Photo AFP

L’ailier défensif des Cowboys Randy Gregory a réalisé deux jeux critiques dans la victoire face à Washington. Au premier quart, il a sauté pour couper une passe de Taylor Heinicke avant de saisir le ballon en se contorsionnant pour une interception. Cinq jeux plus tard, les Cowboys inscrivaient leur premier touché. Puis, en fin de match avec sept points d’écart, Gregory a été rejoindre Heinicke pour un sac et lui a fait perdre le ballon pour clore le débat. Tout un match !

Bombe de Justin Herbert

Photo AFP

Le jeune quart-arrière des Chargers Justin Herbert nous a habitués à ses passes en profondeur. Face aux Giants, il a probablement lancé la plus impressionnante bombe de cette saison. Pourchassé, il n’a eu qu’un bref instant pour poser ses pieds à sa ligne de 34 et décocher. Sa passe a atterri en plein dans les mains de son receveur Jalen Guyton pour un spectaculaire touché. Le gain est officiellement de 59 verges, mais le ballon a voyagé sur 66 verges.

Touché, Aiyuk !

Photo AFP

Les Bengals et les 49ers nous ont servi tout un thriller ! En prolongation, les Bengals ont inscrit les premiers points à l’aide d’un placement. Sur la séquence suivante, celle du dernier espoir, les 49ers ont franchi 75 verges en sept jeux pour l’emporter quand Jimmy Garoppolo a rejoint Brandon Aiyuk pour le touché victorieux. Aiyuk a démontré toute son agilité le long de la ligne de côté, avant de se faufiler de justesse dans la zone des buts.