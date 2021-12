Du financement pour les séries «IXE-13», «Motel Paradis» et «Plan B»

Les producteurs des séries IXE-13, Motel Paradis et Plan B – saison 4 ont obtenu du financement du Fonds Québecor dans le cadre de la 43e ronde du Programme principal d’aide à la production télévisuelle.

Le Fonds Québecor s’est engagé à verser 2,8 millions $ à ces différents projets déposés le 1er octobre dernier.

En plus de IXE-13, Motel Paradis et Plan B – saison 4, le Fonds Québecor va participer au montage financier des séries Portrait-Robot – saison 2, Le Binge, La faille – saison 3, Double Faute, Fragments, Les Perles et L'air d'aller.

Des projets documentaires vont aussi être épaulés par le Fonds Québecor, soit Le Projet P&P (titre de travail) et Afro Canada.

Rappelons que le Fonds Québecor a été mis en place par Vidéotron, une entreprise de Québecor Média qui verse des redevances annuelles de près de 5,9 millions $ à titre de contribution des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à l'industrie canadienne.

Depuis son lancement et à travers ses différents programmes de financement, le Fonds Québecor a versé un total global de plus de 122 millions $ pour soutenir le développement, la production, la commercialisation et l'exportation de contenus, ainsi que leur exploitation sur différentes plateformes.