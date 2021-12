Fournisseur de grands hôteliers et de navires de croisière Disney

La pénurie de main-d’œuvre ne fait pas que des malheureux. Parlez-en avec la direction de LOC International qui vend des outils pour aider les hôteliers en manque de personnel. Le distributeur de Longueuil a également équipé cette année en milliers de coffres-forts des navires de croisière de Disney.

Fondé en 1988, LOC International dit être le joueur numéro un dans le domaine du matériel électronique pour l’industrie hôtelière à travers le pays.

Coffres-forts, serrures, bornes d’enregistrement libre-service à la réception pour les clients, télévisions, réfrigérateurs, réveils. L’offre est très variée.

L’entreprise d’une quinzaine de salariés peut se targuer d’avoir comme clients des géants hôteliers comme Fairmont, Marriott et Hilton.

Et même si cette industrie a été frappée lourdement durant la pandémie – les ecchymoses sont encore visibles – LOC International a vu son chiffre d’affaires multiplier par cinq entre 2018 et 2021, passant de 2 à plus de 10 millions $.

« Nous avons 10 000 clients en Amérique du Nord [...] Dans notre domaine, nous sommes probablement l’entreprise la plus complète. On offre aux hôteliers tout sous un même toit et on gère le projet de A à Z lors d’une nouvelle construction », indique le président Vincent Beaudet.

« Il y a eu beaucoup de transactions durant la pandémie. Il y a des hôtels qui ont changé de mains. [...] Ils en ont profité pour rénover complètement », poursuit l’homme d’affaires pour expliquer l’explosion de ses ventes.

Parmi ses produits, la serrure intelligente qui fonctionne avec une application mobile a charmé plusieurs patrons d’établissements hôteliers, ces derniers mois.

Cet outil permet aux clients d’ouvrir la porte de leur chambre avec leur cellulaire. Il n’est ainsi plus forcé de passer par la réception.

Plus de technos

Selon M. Beaudet, l’industrie hôtelière est vouée à utiliser davantage des solutions numériques ces prochaines années, comme des bornes d’enregistrement à la réception, en raison des difficultés de recrutement.

« Je pense qu’il va toujours y avoir un mix des deux, humains et outils. Cela va toutefois beaucoup aider à la pénurie de main-d’œuvre », est d’avis celui qui est copropriétaire de LOC International depuis 2019.

Ces dernières années, l’entreprise est parvenue à attirer l’attention du géant américain Disney Cruise Line pour ses produits, si bien que la compagnie d’ici envisage maintenant d’ouvrir un bureau aux États-Unis. En plus du Québec, elle a également des antennes à Toronto et à Edmonton.

« Nous travaillons pour mettre sur pied notre division LOC USA. Nous avons en tête de mettre sur pied une entreprise américaine pour mieux attaquer ce marché », confie M. Beaudet, dont la cible est 2022.

« En 2021, nous avons livré plusieurs milliers de coffres-forts à Disney Cruise Line. Les nouveaux bateaux sont équipés de nos produits », poursuit-il, précisant que ce contrat a été signé l’an dernier.

La première commande était pour 5000 coffres-forts. Les premiers ont été installés en début d’année.

Dans les hôpitaux aussi

Le 1er janvier 2021, malgré la pandémie, M. Beaudet avait décidé d’étendre son offre de produits pour le secteur hôtelier au secteur médical. Un pari qui rapporte jusqu’à présent. Cette compagnie baptisée LOC Medical devrait terminer l’année avec un chiffre d’affaires de 1,5 million $.

« Nous avons déjà plusieurs hôpitaux, notamment à Lévis, à Saint-Georges, à La Baie et à Roberval. On vient de gagner un appel d’offres en Ontario. On va faire l’hôpital général de Kingston », conclut M. Beaudet, qui a également un contrat pour un hôpital à Winnipeg en 2022.

LOC International