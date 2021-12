L'achalandage augmente dans les cliniques de dépistage

Alors que les cas de COVID-19 continuent d'augmenter au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'appel au dépistage lancé la semaine dernière par la santé publique régionale semble avoir été entendu.

Les employés des différentes cliniques de dépistage de la région sont occupés depuis quelques jours.

«L'achalandage est assez soutenu dans l'ensemble de nos cliniques désignées de dépistage de la région», a indiqué le responsable des communications du CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean, Pierre-Alexandre Maltais.

La région est passée de près de 600 à environ 800 tests effectués quotidiennement.

«La santé publique demande la collaboration des gens. Si vous soupçonnez avoir été en contact avec une personne positive, il ne faut pas nécessairement attendre l'indication de la santé publique d'aller se faire dépister. On dit aux gens, soyez proactifs, allez vous faire dépister. Ça va être bénéfique pour tout le monde», a affirmé M. Maltais.

Contrairement à la situation vécue dans d'autres régions du Québec, les délais sont plutôt courts pour aller se faire tester. Selon les dernières vérifications effectuées par TVA Nouvelles, il était possible d'avoir un rendez-vous dans la journée même.

Sur le terrain, la santé publique constate également que les enquêtes épidémiologiques sont beaucoup plus longues et plus compliquées que l'an dernier alors que les gens devaient limiter leurs contacts. Cette année, on parle de dizaines et de dizaines de contacts possibles.

«C'est sûr que les enquêtes sont plus longues, sont plus étoffées», a expliqué le responsable des communications.

Les équipes ont donc du pain sur la planche depuis quelques jours. Six personnes ont été ajoutées pour aider les employés déjà en place et permettre de contacter les gens plus rapidement en cas de contact avec une personne positive.

Un décès supplémentaire

Selon le dernier bilan, 83 nouveaux cas et un décès supplémentaire se sont ajoutés dans la région depuis vendredi.

Les impacts se font aussi sentir dans les hôpitaux. Sept personnes sont hospitalisées alors qu'il n'y en avait qu'une seule la semaine dernière. Un individu se trouve aux soins intensifs.