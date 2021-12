L’action se poursuit chez les gardiens des Stars

Les Stars de Dallas ont soumis lundi le nom du gardien Anton Khudobin au ballottage, de sorte que celui-ci pourrait être réclamé le lendemain.

• À lire aussi: Max Pacioretty plus en feu que jamais

• À lire aussi: Jake Evans en uniforme mardi?

Le vétéran de 35 ans constitue une large explication de la participation du club texan à la finale de la Coupe Stanley 2020. Au cours des séries que les siens avaient disputées dans la bulle d’Edmonton, il avait pris le relais de Ben Bishop, blessé, conservant une fiche de 14-10, une moyenne de buts alloués de 2,69 et un taux d’efficacité de ,917.

Cependant, les succès de Khudobin ont été moindres la saison dernière, les Stars étant incapables de se qualifier en éliminatoires. Et en 2021-2022, le principal concerné a éprouvé des ennuis. Pendant que Dallas peut aussi compter sur Jake Oettinger et Braden Holtby pour défendre sa cage, le natif du Kazakhstan a présenté un dossier de 3-3-1, une moyenne de 3,73 et un taux de ,873. À sa dernière sortie, le 18 novembre, il a cédé sept fois en 26 tirs du Wild du Minnesota.

D’ailleurs, le réseau Sportsnet avait rapporté la semaine passée que les Stars cherchaient à laisser aller Khudobin dont le contrat d’une valeur annuelle de 3,3 millions $ prendra fin en 2022-2023.

La situation des gardiens de l’organisation est passablement volatile ces jours-ci. Le directeur général Jim Nill a annoncé samedi que la carrière de Ben Bishop est terminée.

Celui-ci a connu une soirée difficile avec le club-école - les Stars du Texas – et s’est rendu à l’évidence, lui qui a manqué la campagne précédente après une opération au ménisque du genou.