Les petits tannants: l'art de connaître son enfant

Connaissez-vous vraiment vos enfants? Savez-vous ce qu’ils font une fois que vous avez le dos tourné? C’est la prémisse du nouveau jeu familial d’ICI Télé «Les petits tannants», qui sera diffusé au retour des Fêtes.

Adaptation de l’émission britannique «What Would Your Kid Do?», «Les petits tannants» présente chaque semaine trois couples de parents, accompagnés de leur enfant, âgé de 4 à 6 ans.

Dans un studio aux allures de salle de jeux colorée, les enfants, filmés en caméras cachées, bien que parfois conscients de la présence des caméras, devront faire face à plusieurs petits dilemmes inoffensifs en compagnie de l’animateur Pierre Hébert ou d’une personnalité connue.

Les parents auront ensuite à prédire la réaction de leur enfant face à cette situation. Avoueront-ils qu’il voyait au travers du bandeau au jeu de l’âne, actionneront-ils le bouton rouge alors qu’il est interdit d’y toucher, dénonceront-ils le mauvais coup d’un ami?

Si les parents misent juste, la famille s’inscrit au pointage. À la fin de l’émission, l’enfant de la famille gagnante, qui obtiendra un Régime enregistré d’épargne-études (REEE) offert par Kaleido dans lequel sera investi 2000 $, aura un choix déchirant à faire: le cadeau dont rêvent tous les enfants ou le cadeau qui ferait plaisir à maman et à papa.

Pierre Hébert est sans contredit l’animateur tout désigné pour être à la barre de ce genre de jeu. Père de deux enfants de 4 et de 6 ans, il se nourrit de la spontanéité des enfants. «De ne pas savoir ce qu’ils vont dire, où est-ce qu’ils vont m’amener, faisait en sorte que j’avais beaucoup de plaisir sur le plateau», a-t-il confié.

KARINE DUFOUR

Un jeu britannique à la sauce québécoise

L’émission «Les petits tannants» a été adaptée du format anglais d’ITV, mais 50 % des jeux qui seront présentés au cours de l’hiver 2022 sont de création québécoise et ils sont développés par l’équipe au contenu. D’ailleurs, dans le format québécois, certains jeux seront tournés hors de la salle de jeux avec des artisanats de l’Union des artistes (UDA), comme Cynthia Wu-Maheu («District 31»), Marie-Soleil Dion («Like-moi!»), Anne-Élisabeth Bossé («Plan B»), Claude Cobra (chanteur de Bleu Jeans Bleu) ou Mario Tessier (Les Grandes Gueules).

«Ce qui est bien avec ce show-là c’est qu’on ne teste pas les enfants. L’enfant qui triche ou qui ne triche pas, moi j’embarque avec lui et je suis content et je le félicite. Nous, ce qu’on teste, c’est les parents. On veut savoir si les parents vont faire la bonne prédiction», a décrit Pierre Hébert.

La délibération des parents laisse place, par moment, à quelques prises de bec, mais aussi a beaucoup de stupéfaction.

«Jai trouvé les enfants hyper empathiques avec les autres amis. Ils sont drôles, attachants, spontanés et extrêmement vrais. Je pense que c’est un show qui va faire du bien au cœur», a poursuivi l’animateur.

Chose certaine, c’est le genre d’émission qui vous décroche quelques sourires.

«Les petits tannants», coproduction de Sphère Média et de Radio-Canada, prendra l’affiche dès le vendredi 7 janvier, à 20 h, sur ICI Télé.

