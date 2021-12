Noël sans vaccin

Il fallait s’y attendre. Le débat est ouvert. Pour le repas de Noël à vingt personnes, doit-on admettre les non-vaccinés ?

Cette fois, la chicane doit être dans la cabane. J’entendais récemment à la radio une psychologue, archétype de la Québécoise qui veut à tout prix que tout le monde aime son prochain, qu’on évite les exclusions et qu’on respecte le point de vue même délirant de l’Autre. Cette spécialiste de la psychologie, une science non exacte, précisons-le, appelait au compromis et à la tolérance.

Elle assurait qu’il ne fallait pas pénaliser les enfants qui ne pourraient pas alors retrouver leurs cousins en ce repas familial à cause de leur filiation anti-vaccin. Comme s’il fallait demander l’avis des enfants sur un sujet qui a des conséquences sur la santé publique. Car c’est bien connu, au Québec, paradis des accommodements, allergique à l’autorité et obsédé par l’égalité de tous, on a tendance à consulter les enfants sur des sujets d’adulte.

Arène de boxe

Eh bien, non ! On doit refuser d’inviter les antivax de la famille au souper de Noël. Ne serait-ce que pour protéger les grands-parents vieillissants et fragilisés. À noter que durant les deux référendums sur la souveraineté, des réunions familiales se transformaient en arène de boxe. Donc, tout cela pourrait se reproduire.

Cette année, Noël, que l’on tente de réhabiliter après la solitude du confinement imposé à Noël 2020, se doit d’être une fête joyeuse pour le clan familial et amical.

Les antivax ont la responsabilité de s’assumer. Qu’ils sachent qu’il y a un prix à la dissidence. D’autant plus que dans ce cas-ci, leur refus du vaccin met en péril la santé publique.

Pour pouvoir chanter Ô nuit de paix, que les non-vaccinés se recomposent une famille. Qu’ils fêtent entre eux. Cela n’empêchera pas Jésus de naître, entouré du bœuf et de l’âne.