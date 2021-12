«On doit tous se regarder dans le miroir» - Jonathan Drouin

PITTSBURGH | Il y avait de l’intensité, du cœur à l’ouvrage et même des sourires après un beau but de Cole Caufield ou une sortie de zone précise d’Alexander Romanov. Mais c’était uniquement un entraînement sur l’une des deux glaces du UPMC Lemieux Sports Complex.

• À lire aussi: Max Pacioretty plus en feu que jamais

• À lire aussi: La malchance continue de s’abattre sur Thomas Bordeleau

À la veille d’un match contre Sidney Crosby et les Penguins, le Canadien ne ressemblait pas trop à une équipe en déroute. Si l’équipe n’avait encore une fois pas d’énergie contre les Blues à St. Louis, le CH avait regagné un brin de sa fougue à l’entraînement. Il n’y a toutefois jamais de perdant quand tu divises la même formation en rouge et en blanc.

« Si tu n’as pas un entraînement intense, tu ne t’améliores pas, a noté l’ailier Jonathan Drouin. Dominique voulait tenir un bon entraînement et on a bien travaillé. C’était une bonne journée. On a une chance de gagner demain. On pense juste à ça. »

« C’est là que ça commence, a renchéri Ducharme. Dans la situation où on est, on doit rester au sommet lors de nos entraînements. On ne peut pas être compétitif si on ne travaille pas fort. En général, c’était un bon entraînement. »

Le fameux miroir

Jake Allen, l’un des rares à se battre avec la même intensité match après match, a frappé directement sur le clou après le triste revers de 4 à 1 contre les Blues. Pour le CH, c’était un sixième revers d’affilée (0-5-1).

« On doit donner un meilleur effort, avait mentionné le gardien de 31 ans. Tout le monde le sait dans le vestiaire et au sein du groupe d’entraîneurs. Les jeunes ont la chance de démontrer ce qu’ils savent faire. Ils doivent en profiter. C’est également l’état d’esprit avec lequel j’aborde les rencontres même si j’approche les 350 matchs. Je veux que les autres joueurs le voient comme ça également. »

Avec la moitié de l’équipe à l’infirmerie, Ducharme priera pour que d’autres joueurs prennent le relais. Drouin fait partie de ce groupe. À ses cinq derniers matchs, le numéro 92 a obtenu seulement deux points (1 but, 1 passe).

« Je ne peux pas sortir de mon jeu et en faire trop, a-t-il répliqué. Je ne peux pas contrôler tout ce qui se passe sur la glace non plus. Je peux simplement contrôler ce que je peux contrôler. Mon effort est là. Je patine, j’ai des chances. Honnêtement, on doit tous se regarder dans le miroir. On doit faire notre job. Quand ça va mal, on cherche parfois à faire la job du gars à côté de toi. Dans ce temps-là, ça devient encore pire. Si on fait notre job, on regardera le tableau indicateur après. »

Un côté humain

Le CH n’a jamais réussi à sortir de son trou depuis le début de la saison. Plus les semaines passent et plus l’équipe s’enlise au classement. Après 29 matchs, le Tricolore n’a gagné que six petits matchs.

Depuis un mois (13 novembre), le Canadien a un misérable dossier de 2-12-2, le pire de la LNH à égalité avec les Sabres de Buffalo (2-12-2). Même les Coyotes ont un meilleur dossier lors des 30 derniers jours.

Si Drouin est bien conscient de cette réalité, le Québécois de 26 ans cherche à garder la tête hors de l’eau.

« Tu dois garder une bonne ambiance, c’est aussi le rôle des vétérans, a-t-il affirmé. Le passé reste le passé. Tu ne peux rien y changer. Mais le côté mental peut devenir difficile. On sait ce qui se passe, on sait combien de matchs qu’on vient de perdre. C’est normal. On reste humain. Mais mercredi, on a un match contre Pittsburgh. On doit juste penser à cela. On aura besoin de 20 joueurs pour gagner un match.

À Pittsburgh, Drouin aura encore de nouveaux partenaires au sein de son trio. Il se retrouvera à l’aile gauche avec Jake Evans et Joel Armia.

Sans Petry

Du voyage à St. Louis et Pittsburgh, Jeff Petry risque fort de rentrer à la maison sans avoir joué un match. À l’entraînement, l’Américain a patiné avec Corey Schueneman, ce qui n’a rien d’un bon signe.

« Il est encore au jour le jour, a précisé Ducharme. Si tu me demandais de gager, je ne gagerais pas qu’il sera de la formation contre les Penguins. Nous voulons le revoir à 100%. Je ne crois pas qu’il reviendra mercredi, mais il fait des progrès. »

À voir aussi