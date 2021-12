Plus que 7 millions $ à réunir: première pelletée de terre pour le Centre d'autisme À pas de géant

Le premier Centre d’autisme À pas de géant va ouvrir ses portes en 2023 au Technopôle Augus, à Montréal, mais il reste 7 millions $ à amasser auprès de la communauté et du fédéral afin de boucler le montage financier estimé à plus de 50 millions $.

Une première pelletée de terre symbolique a eu lieu lundi en présence de plusieurs invités, dont Charles Lafortune, qui, par le biais de la fondation Autiste & majeur, mise sur pied avec sa conjointe Sophie Prégent, soutient ce projet. Leur fils Mathis, qui est autiste et qui célèbre son 20e anniversaire de naissance ce mois-ci, inspire d’ailleurs l’engagement du couple. Mathis a fréquenté l’école À pas de géant dès l’âge de 3 ans.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

«Pour Sophie et moi, ainsi que la plupart des parents d’enfants autistes, l’une de nos plus grandes préoccupations est de savoir ce qui se passera lorsque nous serons partis. Un centre comme À pas de Géant, qui contribuera à renforcer l’autonomie de chacun et à avoir une place dans la communauté, que ce soit dans des programmes de jour ou en emploi, est quelque chose que nous souhaitons pour notre Mathis», a dit Charles Lafortune, dans un communiqué.

La Fondation Autiste & majeur aimerait soutenir financièrement les prochains centres À pas de géant, notamment un qui pourrait être aménagé à Québec.

Pour ce qui est du premier, qui sera situé sur la rue Molson, dans le Vieux-Rosemont, il réunira sous un même toit l’école À pas de géant, un centre d’éducation et d’emploi des adultes, un centre de ressources, un centre communautaire ainsi qu’un centre de recherche et d’innovation. Plus d’une centaine d’élèves, d’enseignants et de membres du personnel y convergeront chaque semaine.

«À pas de géant fournit un environnement d’apprentissage où la diversité et les forces uniques de chacun sont célébrées. Aujourd’hui, cette première pelletée de terre nous rappelle que nous serons bientôt en mesure de faire plus et de faire mieux pour permettre aux personnes autistes de développer leur plein potentiel», a indiqué le directeur général de l’école À Pas de géant, Thomas Henderson.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Quelque 86 % des personnes autistes sont actuellement sans emploi ou sous-employées. «Il existe un argumentaire commercial clair en faveur de l'embauche de personnes autistes. Il ne s'agit pas d'une question de charité ou de responsabilité sociale, mais plutôt de créer une main-d'œuvre plus diversifiée avec des employés différents, loyaux, productifs et qui ont le souci du détail», a complété le chef de projet – Initiatives de soutien à l’emploi de l’école À pas de géant, Andre Pereira.

Encore des pas financiers à faire

Le gouvernement du Québec s’est engagé à verser 15 millions $ pour financer le projet montréalais, qui nécessite un investissement global de plus de 50 millions $. À ce jour, environ 44 millions $ ont été réunis, si bien qu’il reste 7 millions $ à trouver, notamment par le biais de la campagne de financement Faites un pas de géant et auprès du gouvernement fédéral.

Les travaux d’excavation du centre doivent se mettre en branle d’ici la fin de l’année en vue d’une livraison du bâtiment de 66 500 pieds carrés dans environ 18 mois. Afin d’être adapté aux besoins sensoriels et perceptifs spécifiques des personnes autistes, on a fait appel à l’expertise du cabinet d’architectes Provencher Roy. On a ainsi veillé à chaque petit détail en ce qui a trait à l’organisation des espaces, au choix des matériaux et au type d’éclairage.