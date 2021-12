Prêt-auto refusé après une faillite

Question de Michel : Une institution bancaire peut-elle refuser un prêt-auto à une personne dont le remboursement de la proposition de consommateur est terminé depuis un an ?

Oui, un prêteur a toujours le loisir de refuser un prêt, même dans ces circonstances. Cependant, en raison de la compétition entre les institutions financières, le refus est probablement motivé par le résultat de leur analyse du dossier de crédit.

Pierre Fortin, syndic autorisé en insolvabilité et président de Jean Fortin & Associés, souligne qu’il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles le prêt a été refusé.

« Tout d’abord, il faut s’assurer que le dossier de crédit mentionne “incluse dans la proposition” pour toutes les dettes comprises dans la proposition de consommateur. Sinon, la mauvaise cote de crédit qui y est rattachée continuera d’affecter votre dossier de crédit. C’est la raison pour laquelle il est préférable, lorsque l’on a fini de payer une proposition, d’attendre un mois puis de s’assurer que tout est conforme dans son dossier de crédit chez Equifax et TransUnion. »

« Une fois par an ou chaque fois que l’on a l’intention de faire une demande de crédit, je recommande de vérifier son dossier de crédit pour s’assurer qu’il ne contient pas d’erreurs », mentionne Pierre Fortin.

S’il y avait effectivement une erreur dans votre dossier, vous pourriez alors recontacter la banque pour lui expliquer la situation et réclamer qu’elle analyse votre demande à nouveau.

« C’est déjà arrivé à l’un de nos clients et après correction du dossier, son pointage a augmenté d’un coup de 50 points, ce qui lui a permis d’obtenir son prêt », dit Pierre Fortin.

Autre motif

Il évoque un autre motif pour lequel la banque aurait pu refuser le prêt-auto. Une proposition de consommateur dure habituellement cinq ans, et si durant cette période, on a pris du retard dans le paiement d’une carte de crédit ou de son prêt hypothécaire, par exemple, cela apparaîtra dans le dossier de crédit et aura un impact négatif. En tout état de cause, consulter son dossier et s’informer du motif du refus vous permettra de savoir s’il s’agit d’une erreur ou d’une situation que seul le temps pourra améliorer.