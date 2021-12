Réplique à «Une mère certaine d’avoir raison»

Je dois vous dire que les cheveux me sont dressés sur la tête en lisant le témoignage de cette mère ce matin. Mais qui est cette personne pour penser qu’elle détient la vérité sur les méfaits que pourrait causer le vaccin pour la COVID ? Est-elle biochimiste pour déclarer ainsi qu’elle et ses enfants ne le recevront pas à cause des dangers que ça pourrait leur causer ?

J’ai une cousine qui est biochimiste, des amies qui sont infirmières et médecins, et aucune d’elles ne se vante de détenir la vérité comme elle le fait. Si elle a une bonne raison de refuser le vaccin pour elle et ses enfants, j’espère au moins qu’elle a un certificat médical attestant pourquoi il en est ainsi. Sinon, quelle irresponsabilité de sa part ce serait.

En lisant son commentaire, je me suis dit : « Encore une autre égoïste qui ne pense qu’à sa petite personne et qui se fiche complètement de contaminer les autres ! » Comment ne pas penser ainsi lorsqu’on fait face à un virus qui, après deux ans, loin de se résorber, continue de progresser et d’être aussi meurtrier ?

Je doute qu’elle ait fait les recherches nécessaires pour expliquer son geste. Et si elle les a faites, elle a certainement écouté des complotistes qui se font un devoir d’ignorer la vérité jusqu’au jour où ils se retrouvent à l’urgence en train de mourir de la COVID. Si ses enfants sont en âge de décider pour eux-mêmes, je leur dis d’aller se faire vacciner le plus vite possible. Le vaccin ne tue pas, mais la COVID oui, elle tue pour vrai.

D’ailleurs avant de leur donner le vaccin, on demande aux gens s’ils sont allergiques à quelque chose pour prévenir les coups et donner autre chose que ce qui était prévu. Sans compter le fait que même si on ne ressent pas soi-même les effets de la COVID, ça ne veut pas dire qu’on n’est pas porteur et qu’on ne peut contaminer et même être responsable de la mort de quelqu’un par cette terrible maladie.

Je viens de recevoir ma troisième dose de vaccin contre la COVID. Je n’en suis pas morte, malgré le fait que je n’ai pas une très bonne santé au départ. Si les gens cessaient d’être aussi ignorants et égoïstes, peut-être pourrait-on une fois pour toutes en finir avec le masque, la distanciation physique et la désinfection des mains. Après deux ans, j’en ai assez de souffrir à cause d’ignorants et d’égoïstes comme cette personne.

L. Léveillée

Tout comme vous, j’aspire à un retour à la vie normale dans un délai pas trop lointain. Mais je sais aussi qu’il faut faire preuve de patience, car il semble qu’une bonne majorité des récalcitrants au vaccin sont malheureusement imperméables à la logique de la science. Cette personne en était d’ailleurs un bel exemple.