Une histoire «kapotée»!

Quand vous étiez à l’université, avez-vous travaillé au journal étudiant ? C’est un formidable espace de liberté, où on peut lâcher son fou, écrire des textes cinglants avec toute la fougue de la jeunesse.

Mais faire un journal étudiant en 2021, à l’époque des wokes et de la culture de l’annulation, c’est dangereux.

Le Polyscope (journal de Polytechnique) vient de s’excuser pour avoir publié un texte satirique que des militants crinqués avaient trouvé sexiste. Et franchement, ça me décourage.

MARTINE À POLYTECHNIQUE

À chaque fin de session, Le Polyscope parodie des publications existantes (comme Playboy, Protégez-vous ou Les Affaires) avec un numéro spécial d’humour qui s’intitule Le Kapoté.

Cette année, Le Polyscope a parodié la série de livres pour enfants Martine (Martine à la plage, Martine à l’école, etc.). Ils ont publié un texte parodique où Martine échoue ses cours à Polytechnique et va plutôt étudier à l’ÉTS, une école caricaturée comme acceptant même les élèves les plus médiocres.

Martine reçoit pour ses examens « une calculatrice qui peut faire autant des additions que lui préparer des chaussons aux pommes ».

Si vous et moi on lit un texte qui parle d’une calculatrice qui fait des chaussons aux pommes, on comprend que c’est une parodie. Mais des militants sans une once d’humour ont trouvé offensant qu’on parle d’une femme qui échoue ses cours à Poly et qu’en plus, on parle du fait qu’après avoir échoué à travailler comme ingénieure elle fasse des chaussons aux pommes.

Ils ont surtout trouvé inacceptable que le texte soit publié quelques jours avant les commémorations du massacre de Polytechnique.

Misère ! Ça veut dire que pour le restant de la vie de Polytechnique, le journal étudiant ne pourra rien publier en décembre qui fasse référence, de près ou de loin, aux femmes ingénieures ?

Comme me l’a écrit un étudiant de Polytechnique, Le Polyscope aurait pu choisir de parodier Caillou. « Mais puisque le choix s’est arrêté sur Martine, toutes les accusations de sexisme ont cours. Même qu’on instrumentalise la tragédie féminicide de Polytechnique afin de diaboliser un texte qui n’a vraisemblablement aucune intention maligne. ».

Devant le tollé, tout le monde s’est écrasé.

Le Polyscope a présenté « ses plus sincères excuses » : « Le texte sera retiré de la parution numérique à venir sur notre site web. [...] Le Polyscope travaillera à conscientiser ses membres aux enjeux soulevés. Nous sommes sincèrement désolé.e.s pour toutes les personnes que nous avons blessé.e.s. »

La direction de Polytechnique a dénoncé « un article maladroit et offensant, pour les femmes, [...] qui ne reflète en rien les valeurs de respect et d’inclusion en vigueur à Polytechnique ».

Donc, il faut maintenant faire de la parodie, de la satire et de la caricature « inclusive » ?

L’Association étudiante de Polytechnique a présenté « ses sincères excuses » et dénoncé « un article sexiste et dégradant » et promis d’offrir au journal étudiant « une sensibilisation et l’encadrement nécessaire afin qu’une telle situation ne se reproduise plus ».

JE SUIS POLY

Si, dans un journal étudiant, dans un numéro parodique, qui s’intitule Le Kapoté, tu ne peux même plus publier un texte clairement caricatural, c’est que vraiment le milieu universitaire a perdu son sens de l’humour et n’est plus capable du moindre second degré.

Un petit chausson aux pommes avec ça ?