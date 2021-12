GRATTON, Germain



Au CHSLD des Patriotes, à St-Eustache, le 8 décembre 2021, est décédé à l'âge de 78 ans, M. Germain Gratton (artiste du golf).Il laisse dans le deuil sa conjointe Michèle Maisonneuve, ses filles Caroline Gratton (Éric Poulin), Nancy Gratton (Martin Laurendeau), son petit-fils Charles Gratton (Dominique Boyer-Leblond), son frère Jean Gratton (Joyce Moore), plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis.Il fut prédécédé par ses frères Bernard, René et Gabriel ainsi que par sa soeur Thérèse.La famille recevra parents et amis le vendredi 17 décembre 2021 de 14h à 17h et de 18h à 21h au :Les funérailles auront lieu le samedi 18 décembre 2021 à 11h en l'église St-Louis-de-France, 354 rue Principale, Brownsburg-Chatham, Qc J8G 2X5. La famille sera présente à l'église, samedi, à compter de 10h30 afin de recevoir vos condoléances.Un remerciement particulier au personnel du CHSLD des Patriotes de St-Eustache pour les bons soins prodigués ainsi que pour leur accompagnement empreint d'une grande humanité.