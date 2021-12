LAFOREST, Jocelyne



De Saint-Augustin, Mirabel, le 9 décembre 2021, à l'âge de 77 ans est décédée Mme Jocelyne Laforest, fille de feu Léo Laforest et de feu Lucie Lalonde.Elle laisse dans le deuil son époux Robert Linglet, ses fils, Sébastien et Jonathan Linglet (Caroline Carignan), ses petits-enfants, Karel et Anaïs Linglet, sa soeur Mme Luce Laforest, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Selon les volontés de Jocelyne, la famille se recueillera dans l'intimité le samedi 18 décembre de 14h à 17h au complexe funéraire :SAINT-AUGUSTIN, MIRABEL450-473-5934