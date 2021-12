LAMY, André



À Laval, le 7 décembre 2021, à l'âge de 79 ans, est décédé Monsieur André Lamy, époux de Madame Raymonde Paradis.Outre son épouse, il laisse dans le deuil Sylvain et Patrick, ses petits-enfants, ses deux soeurs Georgette et Huguette, ses belles-soeurs, ses beaux-frères, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 18 décembre 2021 de 13h à 16h au complexe funéraire :Une cérémonie commémorative aura lieu ce même jour à 16h00 en la chapelle du complexe.