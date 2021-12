À 17 ans, il souhaite reprendre sa vie en main pour son bébé

Poussé par l’amour de sa fillette de 4 mois, un jeune délinquant qui s’est remis sur pied avec l’aide de la DPJ veut se reprendre en main pour que son bébé ne vive pas le même calvaire qu’il a vécu.

Michael avait 12 ans quand il est arrivé à la DPJ parce qu’il y avait des conflits entre ses parents à la maison, il n’allait pas à l’école et avait des troubles de comportements.

Aujourd’hui âgé de 17 ans, le jeune homme aura passé 21 mois en garde fermée d’ici le mois de mars venu.

Si aujourd’hui il est dans cette fâcheuse position, c’est qu’il s’est retrouvé mêlé dans des histoires d’armes à feu. Le jeune homme dit regretter ce qu’il a fait.

Avec le recul et l'aide de ses éducateurs, il a compris pourquoi sa vie a déraillé dès son enfance.

«J'ai manqué de l'amour de ma mère, mon père était toujours au travail, [ça] fait que ma mère, quand elle n’était pas là, il n’y avait personne qui cuisinait. Manque d'argent, manque... d'amour familial», dit-il.

Un jour, il a cru qu'il pourrait connaître une vie meilleure en faisant rapidement de l'argent.

«J'ai commencé par de la vente de drogue à 12 ans. Je voulais m'acheter de la nourriture, des vêtements, tout. C'est juste que je ne voulais pas demander à mes parents de l'argent, parce que déjà là, il n’y a pas un gros revenu à la maison, fait que j'ai voulu faire ça par moi-même», raconte-t-il.

Il s'est fait prendre et s'est retrouvé en centre jeunesse. Mais il veut s'en sortir.

«On voit qu'il a fait un gros cheminement. C'était un jeune très impulsif, agressif. C'était un jeune qui avait de la difficulté à s'exprimer, puis aujourd'hui, c'est une de ses plus belles qualités. On croit beaucoup en lui. On le sait qu'il va être capable de réussir», note Julie Nassif, éducatrice au centre jeunesse de Montréal.

S’il est autant motivé, c’est qu’il porte l’espoir d’offrir une vie meilleure à sa petite fille.

«Si moi, je suis absent dans la vie de ma fille, il va y avoir des répercussions sur elle, pas juste sur moi. Tu comprends? Je veux éviter que ça arrive, parce que moi, j'ai manqué de mon père, manqué de ma mère. Et puis, ça m'a amené ici», explique-t-il.

Malgré tout, il craint ce qui va se produire lorsqu'il retrouvera sa liberté au mois de mars.

«Avoir un logement. Ça, c'est la première des choses, c'est mon plus grand stress, ici. Sortir et ne pas savoir où aller, tu comprends? Ça, c'est un stress», mentionne Michael.

«Un retour dans le milieu familial est impossible. Et puis nous, on ne veut pas non plus lui dire à ses 18 ans: bon, prends tes sacs et va-t’en. Ce n’est pas ce qu'on veut. Là, regarde comment ils sont rendus chers!» lance Julie Nassif.

Ses éducateurs vont l'aider à trouver un logement. C’est notamment les dons faits par la population à la Fondation du Centre jeunesse, qu’ils vont pouvoir lui accorder 750 $ pour qu'il amorce un cours en construction.

Pour Noël, il a demandé uniquement des choses de première nécessité pour son enfant. Il passera le temps des Fêtes sous la surveillance de ses éducateurs, à penser à un monde meilleur.