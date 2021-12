Au cœur des œuvres de Claude Monet

Les toiles du peintre Claude Monet, le père de l’impressionnisme, un artiste français mort en 1926, ont droit à une deuxième vie avec l’exposition Imagine Monet qui vient de débarquer à l’Arsenal.

Hautement photogénique, cette nouvelle conception du duo formé par Annabelle Mauger et Julien Baron impressionne au premier abord, dès qu’on passe de l’autre côté des rideaux noirs.

En entrant dans la partie principale du vaste hangar entouré de toiles surdimensionnées où sont projetés les tableaux de Monet, on ne peut s’empêcher de sortir son téléphone intelligent pour immortaliser le tout et le publier sur nos réseaux sociaux.

En fait, l’exposition est si belle à travers nos lentilles qu’elle semble avoir été spécialement conçue pour Instagram et Facebook.

L’effet de surprise passé, on assiste à la projection d’une demi-heure, un peu comme on regardait jadis des diapositives.

Les images, statiques mais choisies avec soin, s’enchaînent les unes après les autres sans trop de surprises, à l’exception de deux courts moments où des flocons de neige et des pétales se mettent à danser sur les toiles.

On sent que Mauger et Baron ont voulu respecter les œuvres du grand maître sans les dénaturer, et c’est d’ailleurs tout à leur honneur.

Malgré tout, leur proposition en Image totale©, un concept protégé par les lois sur les droits d’auteur, gagnerait en dynamisme s’ils se donnaient le droit, par exemple, de faire bouger les feuilles dans les arbres, de créer des vagues sur les plans d’eau ou d’animer les personnages présents dans les tableaux.

Une exposition qui fait du bien

On s’émerveille quand même devant l’univers onirique que le duo est parvenu à générer, les couleurs et les formes de ce grand peintre qu’ils ont su agencer, mettre en valeur.

Très zen et reposante, l’exposition Imagine Monet s’impose presque comme un genre de séance de luminothérapie ou un moment de recueillement, et ça ravigote.

Après tout, quoi de plus réconfortant et agréable que des images estivales et printanières qui nous enveloppent du sol au plafond en plein cœur de la grisaille de l’hiver ?

De plus, le vaste local procure un sentiment de sécurité inouï en cette nouvelle vague de COVID-19, pile au moment où le variant Omicron entre en scène et que le nombre de cas commence à se multiplier dans la province.

Dans un lieu si grand, personne ne se marche sur les pieds et les règles de distanciation sociale sont respectées sans problème, ce qui contribue également à créer une bulle de bien-être.

Rappelons que l’Arsenal présentait, en 2019, une exposition dans le même genre : Imagine Van Gogh.