Ben Bishop a été un gardien dominant

C’est triste ce qui arrive à Ben Bishop, forcé à la retraite à 35 ans par une blessure au genou droit qui ne guérit pas. Le gentil géant de 6 pi et 7 po a été l’un des meilleurs de sa profession pendant sept saisons, avec un excellent dossier de 222-128-36, 2,32 et ,921.

L’Américain originaire de St. Louis a tout tenté pour revenir au jeu après une délicate intervention chirurgicale et 14 mois de réadaptation. Toutefois, un seul match dans la Ligue américaine l’a convaincu d’accrocher son masque.

Les Blues de St. Louis l’avaient repêché au troisième tour en 2005, un encan qui a produit cinq gardiens numéro un, soit Carey Price (sélectionné au cinquième rang), Tuukka Rask (21e), Ondrej Pavelec (41e), Jonathan Quick (72e) et Bishop lui-même (85e).

Depuis 2013

L’ancien de l’Université du Maine a été l’un des portiers les plus importants de la dernière décennie. Ça lui a pris six ans et des passages dans deux organisations avant de devenir gardien numéro un à Tampa Bay en 2013-2014. Depuis, il a été dominant.

Parmi les 28 cerbères ayant disputé 300 matchs ou plus, Bishop est celui qui a maintenu le meilleur taux d’efficacité (0,921), devant Andrei Vasilevskiy (,920), Rask (,920), Corey Crawford (,919) et Price (,919.) Sa moyenne de buts alloués de 2,28 est la meilleure parmi ce groupe de 300 duels, devant Rask (2,30), Marc-André Fleury (2,44), Price (2,45) et Quick (2,45). Il a été trois fois finaliste au trophée Vézina.

Parmi ceux ayant joué au moins 50 rencontres en séries depuis 2014, il vient en troisième place pour le taux d’efficacité (,924), derrière Price et Braden Holtby, à ,925 chacun.

Bishop a fait partie de l’un des grands duels de gardiens de la dernière décennie, le 7 mai 2019 à St. Louis, contre Jordan Binnington. L’Américain avait réalisé 52 arrêts sur 54 tirs lors du septième match de deuxième tour entre les Stars de Dallas et les Blues. Le suspense s’était terminé en deuxième période de prolongation dans une cruelle défaite de 2 à 1. C’est Pat Maroon, un autre joueur originaire de St. Louis, qui avait tranché le débat. Les Blues avaient ensuite gagné la grosse coupe.

Deux dents sur la patinoire

Un fait cocasse est survenu le 26 octobre 2016 à Toronto. Alors dans l’uniforme du Lightning, Bishop avait reçu un tir à la tête. En enlevant son masque, deux dents sont tombées sur la glace. Le soigneur a montré les dents à l’entraîneur Jon Cooper, qui a dit, après le match, qu’il n’en revenait pas de la longueur des dents de son gardien de 6 pi et 7 po.

Campbell menacé

Mine de rien, le meneur de notre classement hebdomadaire, Jack Campbell, a cédé 14 fois à ses quatre derniers matchs pour une moyenne de buts alloués de 3,50 au cours de cette période. Son avance au sommet de notre palmarès sur Igor Shesterkin (2e) n’est plus que de trois minuscules points (10 350 contre 10 347).

Lehner et Lindgren

Ça ne va pas très bien pour Robin Lehner (27e) ces temps-ci. Il a perdu neuf rangs et le voici derrière Jake Allen (25e). Il a mal paru sur plusieurs des sept buts accordés dans la dernière semaine. Son psy lui a recommandé de ne pas aller aux Jeux olympiques.

À 27 ans, Charlie Lindgren connaissait sa meilleure saison dans la Ligue américaine avant d’être rappelé par les Blues, la semaine dernière. Le voici avec une fiche de 3-0-0, 1,42 et ,947, pendant que Jordan Binnington suit le protocole de la COVID-19. Lindgren sera joueur autonome à la fin de la campagne.