Ben Bishop fait le point sur sa retraite

L’ancien gardien de but des Stars de Dallas Ben Bishop est passé à travers toute une gamme d’émotions, mardi, alors qu’il a fait le point concernant la décision d’accrocher ses jambières.

L'homme masqué qui a porté les couleurs des Blues de St. Louis, des Sénateurs d’Ottawa, du Lightning de Tampa Bay, des Kings de Los Angeles et des Stars avait les larmes aux yeux quand il s’est adressé aux médias, lors d’une conférence de presse tenue par la formation du Texas et partagée sur les réseaux sociaux.

«Je suis arrivé ici il y a cinq ans. Je venais tout juste de me marier et j’ai maintenant deux petits qui ont fait partie de l’aventure. Je ne pourrais pas avoir demandé un meilleur directeur général [James Nill] et faire partie d’une meilleure famille. [...] Merci aux partisans et surtout, un grand merci à mes coéquipiers. Vous êtes vraiment ce qui rend ce métier si spécial, vous allez me manquer», a annoncé, Bishop très émotif.

Réhabilitation et déception

La dernière partie dans la Ligue nationale de hockey (LNH) de Bishop remonte en séries de 2020, dans la bulle d’Edmonton. Il a joué trois matchs devant le filet des Stars, puis le ménisque de son genou s’est de plus en plus dégradé. Anton Khudobin a pris sa relève pour mener l’équipe jusqu’en finale de la Coupe Stanley, où elle s’est inclinée face à Tampa Bay.

«L’été, je suis allé chercher des secondes opinions en Utah et à St. Louis, a raconté Bishop. J’ai éventuellement subi une opération et le médecin a été en mesure de réparer mon ménisque, mais a également découvert que le cartilage était très endommagé et que j’avais les os qui se frottaient ensemble, ce qui causait beaucoup de douleur. Avec le temps, on a habitué l’os à subir ce genre d’impact et ça a fonctionné. Je me sentais mieux plus la saison avançait, mais je n’étais plus en mesure de m'étirer au complet et d’utiliser toute ma force.»

Puis, Bishop a tenté une fois pour toutes de renouer avec l’action. Il s’est vite rendu compte qu’il n’était plus de niveau quand il a accordé huit buts sur 34 lancers avec les Stars du Texas, dans la Ligue américaine de hockey.

«Durant ce processus, j’ai reçu probablement une trentaine d’injections. On a tout essayé. Malheureusement, ça ne m’amenait pas au niveau où je voulais arriver. [...] Avec tout ça, je voulais quand même essayer une dernière fois pour être certain. Après la partie, j’ai explosé et je suis allé voir le médecin. Ça n’a pas vraiment de sens de démolir mon genou pour ne pas être en mesure de jouer.»

Avec Khudobin qui a été cédé au ballotage il y a quelques jours et Bishop qui tire sa révérence, ça fait deux gardiens sur lesquels les Stars font une croix en peu de temps. Ils poseront dorénavant toute leur confiance sur les talents de Braden Holtby et Jake Oettinger.