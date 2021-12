Boxe: les détails du gala du 22 janvier dévoilés

Le promoteur Eye of the Tiger Management (EOTTM) a confirmé mardi que le poids lourd Arslanbek Makhmudov défendra son titre NABF contre le Polonais Mariusz Wach le 22 janvier au Cabaret du Casino de Montréal.

• À lire aussi: EOTTM fêtera ses 10 ans avec trois galas

Makhmudov (13-0-0, 13 K.-O.) se mesurera à un géant de 6 pi et 8 po et 270 lb dans un combat prévu pour 10 rounds. Wach (36-7-0, 19 K.-O.) a déjà croisé le fer avec Wladimir Klitschko, Alexander Povetkin, Jarrell Miller, Dillian Whyte et Hughie Fury.

«Ce prochain combat sera un véritable test. Wach a affronté de très bons boxeurs et a perdu par décision. Si je parviens à le battre, cela m’ouvrira les portes pour les grands noms de ma division», a affirmé Makhmudov dans un communiqué.

«Je suis excité à l'idée de combattre Makhmudov. J'aime les défis et ce combat contre le Russe en est certainement un. Je serai préparé à 100 % pour me présenter dans la meilleure condition physique de ma carrière, a pour sa part mentionné son rival. Je sais que Makhmudov est un rival difficile et un roi des K.-O., mais dans sa carrière, il n'a pas encore rencontré de boxeurs aussi expérimentés que moi. Le Russe n'a jamais dépassé trois rounds dans un combat. Il ne sera donc pas en mesure de gérer un combat qui se prolongera.»

Du travail pour Ulysse junior

Yves Ulysse Junior (20-2-0, 11 K.-O.) aura également un défi de taille pour son retour entre les câbles. Dans un duel pour le titre NABF des super-légers, il se mesurera au Mexicain Antonio Moran (26-5-1, 19 K.-O.). Ce dernier a été impliqué dans cinq combats de championnat majeur d’affilée, notamment face à Devin Haney, Yomar Alamo et Arnold Barboza Jr. Il a d’ailleurs mis la main sur le titre Fedecentro de la WBA en disposant de Luis Solis, ceinture qu'il a ensuite défendue avec succès face à Emanuel Colon.

Par ailleurs, Simon Kean (20-1-0, 19 K.-O.), tentera de poursuivre sa série de victoires contre un rival à déterminer. De son côté, Luis Santana (4-0-0, 2 K.-O.) tentera de vaincre Brandon Garcia Orozco (4-1-0, 3 K.-O.). Avery Martin-Duval (5-0-1, 3 K.-O.) fera quant à lui face à Francisco Javier Lucero (10-3-4, 7 K.-O.) Enfin, après avoir passé plus d’un an hors du ring, Leila Beaudoin (3-0-0, 1 K.-O.) renouera avec l’action, tout comme son compatriote Thomas Chabot (5-0-0, 5 K.-O.).

À VOIR AUSSI