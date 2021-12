Décontamination: le premier pas pour l’Est de Montréal

Afin d’encourager les propriétaires de terrain contaminé dans l’est à utiliser l’aide financière à la décontamination, la Ville de Montréal et la Chambre de commerce de l’Est de Montréal (CCEM) lancent une campagne de mobilisation.

«Ce qu’on a remarqué, c’est que oui, les propriétaires trouvent ça intéressant, mais que c’est un peu contre nature de décontaminer avant d’avoir un projet. Nous, on veut l’inverse! On veut décontaminer, comme ça, on sera prêt», a expliqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Elle a réitéré que la décontamination est «le morceau qu’on veut faire avancer le plus vite», rappelant à ce propos que l’est à un «potentiel incroyable», et que son administration est prête à passer en «seconde vitesse» pour le faire ressortir.

«Si on veut une démarche qui soit dynamique, il faut mettre en place les conditions gagnantes, c’est absolument nécessaire», a soutenu Mme Plante.

Celle-ci était invitée, en compagnie de la ministre Chantal Rouleau, notamment responsable de la métropole, à un dîner-conférence organisé par la CCEM dans le cadre du troisième anniversaire de la Déclaration pour revitaliser l’Est de Montréal.

En 2019, le gouvernement provincial avait accordé une enveloppe de 100 millions $ à la Ville pour permettre la décontamination des terrains dans l’est de la métropole. Toutefois, une partie des sommes reste encore inutilisée. En mars dernier, Mme Rouleau s’était d’ailleurs impatientée et avait vivement critiqué la mairesse Plante à ce propos.

Cette fois, c’est plutôt l’optimisme qui régnait.

«Je suis toujours aussi convaincue que [la décontamination] est le premier pas pour faire de l’est un leader de l’économie verte et de l’innovation», a souligné Mme Rouleau. «Nous devons passer du gris au vert», a-t-elle illustré, en référence à la couleur du bitume, omniprésent dans certains secteurs industriels de l’Est montréalais.

