Deux géants et un petit ring

Arslanbek Makhmudov affrontera un autre géant en finale d’un gala d’Eye of the Tiger Management (EOTTM) qui sera présenté le 19 janvier au Casino de Montréal.

Makhmudov (13-0, 13 K.-O.), 6 pieds 5 pouces, se frottera à un Polonais de 6 pieds 8 pouces, Mariusz Wach (36-7, 19 K.-O.). Ce sera la première fois de sa carrière qu’il affrontera un adversaire plus grand que lui.

Ces deux colosses se battront pour le titre NABF des poids lourds dans le petit ring du casino.

«Ce sera une très bonne expérience pour moi, a mentionné Arlsanbek Makhmudov. Je n’aurai pas la vie facile parce que Wach s’est mesuré à plusieurs adversaires de qualité au cours de sa carrière. Il possède un bon menton.

«Ses deux dernières défaites sont survenues contre Dillian Whyte et Hughie Fury, deux bons boxeurs. Ce sera un bon défi pour moi.»

Depuis quelques combats, les amateurs critiquent les adversaires de Makhmudov. Ils trouvent que le niveau de compétition offert au protégé de Marc Ramsay n’est pas assez élevé.

Le principal intéressé ne s’en fait pas trop avec ces commentaires.

«Je n’écoute jamais ce qui s’écrit ou ce qui se dit sur moi, a mentionné Makhmudov. Les gens ne savent pas comment la business de la boxe fonctionne.

«Mon dernier adversaire, Erkan Teper, était un très bon boxeur. Contre moi, il est tombé trois fois et il s’est relevé chaque fois. Il était prêt pour une guerre. Il n’était pas venu seulement pour collecter un chèque.»

De gros dollars

On l’a souvent écrit, les poids lourds, c’est un autre monde à tous les niveaux. Selon nos informations, la bourse de Wach sera supérieure à celle remise à Teper (135 000 $) en septembre dernier.

«Un gars comme Wach, c’est le meilleur adversaire qu’on pouvait aller chercher dans les circonstances, a souligné le directeur du développement d’EOTTM et entraîneur de Makhmudov, Marc Ramsay. C’est un investissement énorme pour Camille (Estephan) pour faire venir ce gars-là ici.

«C’est un gala qui va couter excessivement cher. La salle du Casino n’est pas énorme. Il n’y a pas beaucoup de billets à vendre afin de récupérer des revenus.

«On investit en Arslanbek parce qu’on y croit.»

Photo Pierre-Paul Poulin

Ça passe ou ça casse

En demi-finale, Yves Ulysse jr (20-2, 11 K.-O.) croisera le fer avec le Mexicain Antonio Moran (26-5-1, 19 K.-O.). Un combat déterminant pour la carrière du Québécois.

«C’est mon dernier marathon, a mentionné Ulysse jr. Je vais tout donner et on verra ce qui va arriver. Moran est un bon adversaire et je vais devoir livrer une bonne performance pour l’emporter.»

À 33 ans, Ulysse jr est à la croisée des chemins. Il n’a plus de temps à perdre. Une défaite et ça pourrait le chant du cygne pour celui qui a plusieurs projets communautaires en marche dans l’est de Montréal.

«Si je m’incline, cela pourrait être mon dernier combat, confirme-t-il. Si c’est le cas, je veux partir sans avoir de regrets.»

Toutefois, une victoire lui permettrait contre un boxeur tenace comme Moran et son nom pourrait recommencer à circuler dans les sphères de la boxe.

Outre Kean, Ulysse et Makhmudov, Luis Santana, Thomas Chabot, Avery Martin-Duval et Leila Beaudoin feront également partie de la première carte d’EOTTM en 2022.

Roger Lavergne et Claude Vallée ont assisté au point de presse. EOTTM sera de retour en Mauricie le 9 avril prochain. Le gala, qui sera présenté au Centre Gervais Auto, mettra en vedette les poids lourds Arslanbek Makhmudov et Simon Kean.