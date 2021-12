« Hein ! Elon Musk, personnalité de l’année selon le magazine Time ?

Ils en fument du bon, là-bas ! »

C’est ce que je me suis dit – et je ne suis certainement pas le seul – lorsque j’ai appris la nouvelle.

Mais lorsqu’on y pense, ce choix n’est pas si fou...

SE RELEVER LES MANCHES

Car l’extravagant Musk ne se contente pas de fabriquer des joujoux high-tech permettant à ses amis milliardaires de contrer l’ennui en s’envoyant en l’air...

Il a prouvé, en démocratisant le marché des voitures électriques, qu’écologie et croissance économique peuvent aller de pair.

Et que lorsqu’on accepte d’y investir le temps, l’énergie et l’argent nécessaires, on peut apporter des solutions concrètes à des problèmes hyper complexes.

Si on a pu développer un vaccin contre la COVID-19 dans un temps record, pourquoi on ne serait pas capables de trouver des solutions au problème des changements climatiques, par exemple ?

C’est probablement le message qu’ont voulu lancer les bonzes du magazine Time en couronnant le patron de Tesla.

Un message optimiste.

À savoir que lorsque la science et l’industrie s’allient, rien n’est impossible.

Comme le chantait Jean-Pierre Ferland : « Si on s’y mettait ! »

C’est le fric et la science qui vont nous sauver.

Pas les religions, les superstitions ou la décroissance.

MARX ET COCA-COLA

Cela dit, moi, ce n’est pas Musk que j’aurais choisi comme « personnalité de l’année ».

C’est Xi Jinping, le président de la Chine.

Cette année, la Chine était sur toutes les lèvres, pour les meilleures raisons comme pour les pires.

Jinping a réussi à modifier l’échiquier géopolitique mondial à lui tout seul.

Il a prouvé que Marx et Coca-Cola n’étaient pas incompatibles, que la prise d’otage était diablement plus efficace que la diplomatie pour résoudre des conflits internationaux et que, contrairement à ce que certains philosophes peuvent penser, la démocratie libérale est loin d’être le fin mot de l’Histoire.

« Quand la Chine s’éveillera, le monde tremblera », écrivait Alain Peyrefitte en 1973.

Un demi-siècle plus tard, ça y est.

La Chine s’est réveillée et le monde, effectivement, tremble.

Après des décennies à se faire dire que seuls les régimes libéraux pouvaient créer de la richesse, on se rend compte que la croissance économique s’accommode très bien de la tyrannie.

Et si ça donnait des idées aux apôtres du grand capital ?

Pourquoi supporter la liberté et tout ce qui vient avec (la critique, l’opposition, la contestation) quand on peut devenir ultra riche en enfermant tous ceux qui désapprouvent nos méthodes ?

Je suis sûr que c’est la question que se posent plusieurs grands financiers...

LE NON-BINAIRE

Et puis il y a une autre « personnalité » que j’aurais saluée : l’individu « non binaire ».

Il y a deux ans, personne ne parlait de la « non-binarité ». On ne savait même pas ce que c’était !

Aujourd’hui, pas un film ou une série sans un personnage non binaire.

On dit même que le prochain 007 sera non binaire !

Ça a pris 100 ans de militantisme intensif aux Noirs pour qu’on leur ouvre ainsi les portes de Hollywood !

Et les non binaires ont réussi ça en deux ans ?

C’est ce qu’on appelle une campagne de marketing hyper efficace !