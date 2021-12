Environ le quart des lecteurs de CO2 livrés dans les écoles

Au moins le quart des lecteurs de CO 2 devant mesurer la qualité de l’air dans les classes seront installés d’ici Noël. Mais en raison de problèmes d’approvisionnement, le ministre Jean-François Roberge ne sait pas à quel moment l’opération sera complétée dans toutes les écoles.

« On est tributaire de nos fournisseurs, lesquels sont coincés avec la pénurie de composantes électroniques [...] qui est mondiale, a-t-il fait valoir, en entrevue. Je ne peux pas vous dire exactement quand on va tous les recevoir. »

Le ministre de l’Éducation se réjouit tout de même que les établissements scolaires classés prioritaires aient tous reçu leurs lecteurs de CO 2 , qui serviront à surveiller la qualité de l’air et contribueront à limiter les risques de transmission de la COVID-19.

À la suite de tests de qualité de l’air réalisés ce printemps, 239 écoles ont été classées « priorité 1 » puisque des concentrations de CO 2 supérieures à 2000 ppm y ont été observées, et 678 établissements scolaires ont été classés « priorité 2 » en raison de concentrations de CO 2 supérieures à 1500 ppm. Au total, il y a environ 4000 établissements dans le réseau.

« Ce que je peux vous confirmer, et je suis content de ça, en date de vendredi dernier, toutes les écoles dans lesquelles il y avait des classes prioritaires [...] ont reçu les lecteurs de CO 2 », a-t-il précisé.

Des pieds et des mains

Le gouvernement fait tout son possible pour que toutes les classes soient dotées de ces appareils rapidement. « Le ministère et les fournisseurs font des pieds et des mains », a insisté M. Roberge.

Au ministère de l’Éducation, on signale que les livraisons « vont bon train » et que les échéanciers sont en constante évolution, « de jour en jour ».

Initialement, l’installation des lecteurs électroniques dans toutes les écoles du Québec devait se faire d’ici la fin décembre.

Mais la pénurie mondiale de composantes électroniques, la fermeture d’une usine en Chine et des problèmes de transport et d’approvisionnement ont toutefois compliqué la situation, a récemment expliqué au Journal Marc Sirois, sous-ministre associé au ministère de l’Éducation et responsable du dossier.

Au cours des derniers mois, plusieurs acteurs du réseau de l’éducation et experts ont reproché au ministre de l’Éducation son inaction dans le dossier de la qualité de l’air dans les écoles.

