Garde partagée : «c’est difficile physiquement et mentalement»

Autant Brad Wilkerson souhaite le retour du baseball majeur à Montréal, autant l’ancien des Expos avoue qu’il a été difficile pour lui de participer à une certaine «garde partagée», à l’époque, avec la ville de San Juan, à Porto Rico.

«Je suis biaisé car je souhaite le retour des Expos, mais je ne vais pas mentir, dans la perspective d’un joueur, c’est très difficile, a indiqué Wilkerson, dans une entrevue accordée mardi soir au podcast "La Dose", animé par Jean-Philippe Bertrand et propulsé par le réseau TVA Sports. Il y a les différents endroits où rester, le fait d’habiter à l’hôtel, mais aussi le voyagement...

«C’est difficile pour le corps d’être trimballé autant, a-t-il expliqué, avec honnêteté. C’est comme ça que je le vois, même si j'espère voir le baseball revenir à Montréal, je dois admettre que c’est difficile physiquement et mentalement.»

Une ville de baseball

Wilkerson se souvient de certaines séquences où les Expos, en incluant ses matchs à domicile au Stade Hiram Bithorn de San Juan, s’étaient retrouvés longuement sur la route pendant qu’ils étaient en pleine course pour une place en séries. Ç’avait été le cas en 2003... Advenant un concept de villes-sœurs, impliquant Montréal et les Rays de Tampa Bay, l’ancien des Expos estime que les joueurs du club pourraient en souffrir.

«J’ai toujours dit que Montréal était une ville magnifique et c’est un endroit où on aime le baseball, a toutefois insisté Wilkerson. Avec la grève [de 1994] et tout, il n’a jamais été possible de s’en remettre complètement, mais je crois que Montréal est sur le chemin du retour présentement. J’espère que l’équipe reviendra bientôt.»

«Les joueurs ont toujours aimé Montréal, y compris les clubs visiteurs, a ajouté celui qui est maintenant entraîneur de baseball dans un programme pour étudiants, en Floride. Je pense que ce serait une bonne chose pour le baseball majeur de revenir au Québec et dans cette partie du Canada.»

Statistiques à San Juan

Sur le plan des statistiques, il demeure intéressant de constater que Wilkerson avait conservé une moyenne au bâton de ,333 (24 en 72) en 21 matchs disputés à San Juan lors de la saison 2003. À titre comparatif, il avait maintenu une moyenne de ,271 en 51 parties au Stade olympique de Montréal cette année-là.

Lors de la dernière campagne des Expos, en 2004, le joueur en avait toutefois arraché en 20 matchs au Stade Hiram Bithorn, avec une moyenne de seulement ,169, en vertu de seulement 10 coups sûrs en 72 présences officielles. Cela explique peut-être, en partie, sa dernière impression sur une possible garde partagée.