Kaytranada, tête d’affiche du premier Igloofest Québec

Le réputé producteur montréalais, et gagnant de deux prix Grammy, Kaytranada, sera la vedette de la première présentation de l’Igloofest à Québec, au mois de mars 2022.

• À lire aussi: Imagine Dragons enfin de retour à Québec!

• À lire aussi: Mika au Centre Vidéotron le 7 avril

Quinze ans après sa fondation à Montréal, ce festival hivernal de musique électronique aura finalement son petit frère dans la capitale, les 16, 18 et 19 mars, à la place Jean-Béliveau, à l’ombre du Centre Vidéotron.

En plus de Kaytranada lors de la soirée d’ouverture, les autres têtes d’affiche de l’événement seront Zeds Dead, le 18 mars, et le groupe Above & Beyond, le lendemain.

D’autres artistes de la scène électronique assureront les premières parties.

«Igloofest annonce un retour en grand de ses activités et fête son 15e anniversaire cette année. Quoi de mieux que de proposer Igloofest pour la toute première fois dans sa formule originale à Québec», déclare Pascal Lefebvre, cofondateur d’Igloofest.

Un laissez-passer, l’Igloopasse, donnant accès à toutes les prestations est déjà en vente au coût de 84 $. Des billets par soirée seront offerts à compter de jeudi.