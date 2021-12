La COVID-19 dans la LNH: ça ne s’améliore vraiment pas

Le portrait du nombre d’infections au coronavirus dans la Ligue nationale de hockey (LNH) est préoccupant, à en juger par les nouveaux cas confirmés dans le circuit, mardi.

Déjà en congé forcé ces jours-ci, les Flames de Calgary ont placé les noms de Milan Lucic, Sean Monahan et Noah Hanifin sur la liste des joueurs suivant le protocole de la LNH relatif à la COVID-19. Ainsi, une dizaine de membres du club, dont neuf hockeyeurs, y sont soumis.

La formation albertaine a vu trois rencontres être reportées pour cette raison, soit celles de lundi contre les Blackhawks de Chicago, de mardi face aux Predators de Nashville et de jeudi contre les Maple Leafs de Toronto. En principe, elle doit accueillir les Blue Jackets de Columbus, samedi.

L’Avalanche aussi

Par ailleurs, le défenseur de l’Avalanche du Colorado Devon Toews doit également suivre le protocole en vigueur. Pour combler sa perte, l’organisation a rappelé Justin Barron de son club-école de la Ligue américaine.

Enfin, du côté des Canucks de Vancouver, un joueur a été déclaré positif à la COVID-19, d’après le site The Athletic. L’identité du patineur demeure non divulguée. La formation a affronté dimanche les Hurricanes de la Caroline, une équipe ayant vu Sebastian Aho et Seth Jarvis se retrouver à l’écart dans les dernières heures à cause du coronavirus.