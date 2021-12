La grande semaine d’Artur

Heureusement que le douanier ne m’a pas demandé, comme le font les douaniers américains, pourquoi je venais au Canada.

Je n’aurais quand même pas pu lui expliquer que je revenais pour le Canadien. Il aurait deviné tout de suite que je mentais.

– C’est simple, t’aurais eu juste à lui dire la vérité. Que tu rentrais de West Palm Beach pour couvrir le meilleur show en ville. Le combat d’Artur Beterbiev contre Marcus Browne.

Marc Ramsay parlait avec conviction. Le pire, c’est qu’il ne faisait que dire la vérité. Je voulais absolument être là où j’étais hier après-midi. Dans son académie de boxe, rue Jeanne-Mance, attendant l’arrivée d’Artur Beterbiev.

À part chez Daou, c’est l’endroit où je me sens le mieux en ville. Le gymnase est vaste, privé et sent la boxe haut de gamme. Pas la pisse comme le gym d’Angelo Dundee à Miami ou le Gleason’s à New York.

Un cadeau de Dieu

On avait une demi-heure devant nous avant l’arrivée de Beterbiev. Ramsay n’est pas un grand sentimental, mais il se souvient de sa première rencontre avec Beterbiev. Il se rappelle l’énergie sauvage qu’il avait ressentie en montant dans le ring pour un premier entraînement.

« Tous ceux qui ont travaillé avec Artur ont parlé de cette énergie écrasante. Je ne sais pas c’est quoi exactement », dit-il.

Il raconte ce que le vétéran entraîneur Abel Sanchez lui avait dit en parlant d’Artur Beterbiev.

« Des fois, on reçoit un cadeau de Dieu. Il nous envoie un boxeur qui va marquer notre vie. Qui va être celui qui sera plus grand que tous les autres. Moi, j’ai reçu Gennady Golovkin, toi, ça sera Artur Beterbiev. »

Ramsay hoche la tête.

« Moi, des boxeurs comme Artur Beterbiev, je sais que c’est un cadeau. C’est le meilleur qu’on a jamais vu au Québec. Depuis son premier quatre rounds contre Christian Cruz, je le sais », de dire Ramsay.

C’est simple. Aucun rival de Beterbiev n’a jamais entendu la cloche du dernier round. Et à partir de Tavoris Cloud, le sixième opposant et ancien champion du monde, les pieds de céleri ont été rares.

Pourquoi pas Canelo Alvarez ?

Puis Artur est arrivé. Tout souriant. Me semble que c’est hier que je le voyais balayer un quatre rounds en trois claques. Huit ans déjà.

Je l’ai fait remarquer à Artur. En voulant savoir ce qui avait changé chez lui. De boxeur amateur à pro, à champion du monde, de Tchétchénie à ville Mont-Royal, c’est quand même tout un parcours. Non ?

« Tu veux dire que je vieillis ? Que les années ont passé ? Que je deviens vieux ? » a lancé Beterbiev. Sans sourire.

« Cette histoire, je l’ai déjà entendue. En Russie, ils trouvaient qu’à 28 ans, j’étais trop vieux pour les amateurs. Je fais ce que j’ai à faire, le reste, c’est les autres qui en parlent », d’ajouter Beterbiev.

On s’est mis à parler de ses deux ceintures. Et des deux autres qui appartiennent à Dmitry Bivol et à Joe Smith. Mais ce qui l’a allumé, c’est les chances que Canelo Alvarez, qui a déjà démoli Sergey Kovalev, décide d’affronter Artur. On parle de gros cash, de millions et de millions. Et tout le monde de la boxe sait que le meilleur adversaire sur la planète pour Alvarez se trouvait hier après-midi dans le gym de Marc Ramsay.

Peut-être à Las Vegas

Quand on a discuté de Canelo, je ne savais pas que Bob Arum avait dit douter très fort qu’on puisse aller jusqu’au bout dans le projet d’un combat entre Canelo Alvarez et le lourd-léger congolais Ilunga Makabu. À 200 lb, Alvarez devrait ajouter une vingtaine de livres de muscles sur sa charpente.

Arum, qui a de bonnes relations avec Canelo, qui est boxeur libre de toute entrave et de toute entente avec un promoteur ou un réseau de télévision, voit un combat Alvarez-Beterbiev en mai à Las Vegas. Ayoye.

Vous pensez que Beterbiev voulait parler d’argent ? De millions ?

Pas du tout. D’âge. D’années. Ça doit l’achaler un peu.

– Quel âge peut avoir Canelo ? 30-32 ans ?

J’ai fait le gars qui connaît ça. J’ai répondu 31.

J’ai su une demi-heure plus tard à la radio que j’avais eu raison.

Tant mieux, Artur va penser que je connais ma boxe...

Pauvre Gaétan Hart

Vous le savez, Gaétan Hart ne roule pas sur l’or. C’est un euphémisme.

Il y a un an ou deux, le vétéran confrère Serge Amyot a publié avec la fille de Gaétan un livre intéressant et fort bien écrit. Le livre a fait la fierté de Gaétan s’il ne l’a pas rendu riche.

Amyot a appelé le promoteur Yvon Michel pour lui demander s’il ne permettrait pas à Hart de vendre des livres à la soirée de vendredi soir. On est à la veille des Fêtes et une vente d’une centaine de livres aurait permis à Gaétan de passer un Noël plus joyeux.

« J’aurais aimé pouvoir contribuer. J’étais prêt à installer Gaétan dans le parterre. Les gens auraient pu se procurer son livre, mais j’ai dû expliquer à Serge Amyot que c’est la direction du Centre Bell qui a les droits pour ce genre d’expérience », de dire Yvon Michel.

Payer pour vendre des livres

Amyot a donc contacté quelqu’un du Centre Bell et du Groupe CH. On lui a expliqué que le Centre conservait 80 % des profits sur une vente de produits dérivés.

« Autrement dit, Gaétan Hart aurait perdu de l’argent sur chaque livre vendu », fulminait Amyot hier en racontant l’histoire.

Et vous comprenez maintenant pourquoi on ne pourra pas acheter une casquette ou un t-shirt d’Artur Beterbiev vendredi soir au Centre Bell...