«La vraie nature»: 37 invités, un nouveau chalet et une bande-annonce

L’animateur et producteur Jean-Philippe Dion est impatient de partager les rencontres qu’il a faites avec 37 personnalités pour la quatrième saison de son émission La vraie nature, dont la diffusion va s’amorcer après le premier variété de Star Académie, le dimanche 16 janvier, à TVA.

Jean-Philippe a convié tout ce beau monde à son nouveau chalet de Sutton, en Estrie. La grange où l’on arrachait les confidences les plus émouvantes aux invités a été remplacée par un atelier. Dans ce nouveau décor enchanteur, on retrouve également un immense boisé, une rivière – il en fallait une! – ainsi qu’une «cabane pittoresque» où sont installés un piano et un poêle à bois, a-t-on détaillé mardi, dans un communiqué partageant aussi la bande-annonce de la nouvelle saison.

PHOTO COURTOISIE/Bertrand Exertier

PHOTO COURTOISIE/Bertrand Exertier

On y voit des moments drôles, touchants et authentiques, ce qui fait certainement la force de cette émission.

PHOTO COURTOISIE/Bertrand Exertier

Pour la première du 16 janvier, Karine Vanasse, Simon Boulerice et Monique Jérôme-Forget débarquent au chalet avec leur bagage d’expériences différentes.

Les autres invités de la saison, qui compte 12 rendez-vous dominicaux, sont Patrice Bélanger, Brigitte Boisjoli, Sam Breton, Sophie Cadieux, Sylvain Cossette, 2Frères, Elisapie, Chantal Fontaine, Ron Fournier, David Goudreault, Guylaine Guay, Régis Labeaume, Jean-Charles Lajoie, Mado Lamotte, Guillaume Latendresse, Marjo, Marilou, Patrick Norman, Laurent Paquin, Rémi-Pierre Paquin, André Robitaille, Jonathan Roy, Francine Ruel, Kim Rusk, Luc Senay, Nathalie Simard, Danny St-Pierre, Shirley Théroux, Saskia Thuot, Dany Turcotte, Rosalie Vaillancourt, Lise Watier et Jean-Philippe Wauthier.

Soulignons que la chanson thème de cette saison s’intitule Je te fais confiance, une composition de Rosalie Ayotte qui a pris part à la dernière mouture de Star Académie. La pièce réalisée et arrangée par Alex McMahon sera disponible dès le 7 janvier prochain sur les plateformes d’écoute.

PHOTO COURTOISIE/Bertrand Exertier

La vraie nature est produite par Productions Déferlantes, en collaboration avec Québecor Contenu, et la série est réalisée par Chloë Mercier et Marie-Josée Lévesque.