Marquise déblayée à la main: la mairesse Plante n'est «pas contente»

La toute nouvelle marquise de la Plaza St-Hubert, construite au coût de 22 millions $, devra finalement être déblayée à la main pendant tout l’hiver en raison d’une erreur de conception, au grand dam de la mairesse de Montréal.

«Je ne suis pas contente», a lancé sans détour Valérie Plante lors d’un point de presse mardi à la suite d’une conférence à la Chambre de commerce de l’Est de Montréal.

La nouvelle marquise, qui a accaparé 40 % du budget de réfection de la Plaza Saint-Hubert, devrait normalement être conçue de façon à supporter le point de la neige. Or, elle doit finalement être déblayée après chaque bordée, de façon à éviter que des blocs de neige ou de glace ne tombent sur les passants.

Selon des informations dévoilées par La Presse, l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie a dû dépenser 90 000 $ pour deux nettoyages de la marquise en 2021.

La mairesse Plante s’être montrée d’autant plus déçue que son administration avait soulevé le point de la neige lors de la conception de la marquise, a-t-elle assuré.

«On va aller voir dans les livres, on va faire le chemin inverse des décisions qui ont été prises, et on verra par la suite», a-t-elle indiqué lorsque questionnée sur d’éventuels recours judiciaires.