Mika au Centre Vidéotron le 7 avril

Mika sera de retour au Québec, au printemps 2021, mais cette fois, ce sera pour donner des concerts.

La vedette pop britannico-libanaise profitera d’une courte tournée de six concerts, en Amérique, pour monter sur la scène du Centre Vidéotron, le 7 avril 2022.

Au cours de ce périple, baptisé de For The Rite of Spring, l’interprète de Grace Kelly fera aussi des arrêts au Centre Bell de Montréal, le 9 avril, et au Théâtre du Palais Municipal de La Baie, le 11 avril.

La dernière fois que Mika a mis les pieds au Québec, c’était pour assumer son titre de directeur artistique de Star Académie, au printemps dernier.

La première partie a été confiée à Klô Pelgag, qui vient tout juste de remporter plusieurs Félix au Gala de l’ADISQ.

Les billets pour son concert à Québec seront mis en vente le 17 décembre, à 10h, avec prévente la veille pour les abonnés de l’infolettre.