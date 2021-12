Miser le tout pour le tout pour un bambin atteint d’une maladie rare

La famille d’un bambin de Saguenay atteint d’une maladie rare vit d’espoir alors que l'enfant a été admis pour participer à un essai clinique en Ontario.

Les parents de Link, atteint de la maladie de Tay-Sachs, sont conscients que l’essai ne pourra pas guérir leur garçon, mais ils espèrent que cet essai permettra de ralentir les ravages de cette maladie neurodégénérative incurable et prolonger sa vie.

«C’est comme une piqûre dans le dos qu’ils vont lui donner... Leur espoir, c’est que ça augmente l’espérance de vie de Link et que ça pourrait un peu stopper la maladie», a expliqué la mère de Link, Julie-Pier Dubé.

«J’espère vraiment que ça va augmenter son espérance de vie, parce que sinon, il lui reste moins d’un an. Sa maladie va très très vite. Normalement, les enfants peuvent [tenir le coup] jusqu’à l’âge de 5 ans, mais Link, à la vitesse que sa maladie va, il lui reste moins d’un an... S’il y a un espoir, on va le prendre», a ajouté la maman, émotive.

Déjà, les parents constatent la dégradation de l’état de santé de leur fils, qui aura un an, le 30 décembre.

«On le voit régresser beaucoup. Ce n’est pas le fun... Ça fait pitié», a rapporté la mère. «Ses jambes et ses bras commencent à se raidir. À un moment donné, ils deviennent paralysés... Il tient de moins en moins sa tête. Il s’étouffe beaucoup avec son lait.»

L’essai clinique doit cependant se dérouler en Ontario. Link et ses parents devront donc quitter la région pour s’y établir pendant 4 mois.

La jeune maman, qui mettra au monde son quatrième enfant dans quelques jours, se demande comment elle y arrivera financièrement.

Une campagne de sociofinancement GoFundMe est en cours pour leur venir en aide.

«Il faut payer notre loyer ici. Il va falloir payer le loyer là-bas, la nourriture, c’est vraiment beaucoup de dépenses, l’essence. Il va y avoir beaucoup de déplacements pour aller rencontrer les chercheurs à l’hôpital», a expliqué la jeune maman, découragée.

«On l’aime énormément. On ne veut pas qu’il parte... C’est grâce à lui si on garde espoir parce qu’il nous fait tout le temps des beaux sourires, il est attachant... il nous aide beaucoup beaucoup là-dedans.»

La maladie de Tay-Sachs, causée par un gène héréditaire, touche une personne sur 360 000.