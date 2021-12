Le variant Omicron en passe de supplanter Delta en Ontario

Le variant Omicron de la COVID-19 deviendra la principale souche du virus en circulation en Ontario dès les prochains jours, juge le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Kieran Moore.

«Les données suggèrent que chaque cas d’Omicron infecte quatre à huit fois plus d’individus que le variant Delta et qu’il est en passe de devenir le variant dominant en Ontario», a souligné le Dr Moore, en notant que la nouvelle mutation semble aussi se propager plus aisément que les précédentes parmi les gens doublement vaccinés.

«Il est raisonnable de traiter tous les nouveaux cas de COVID-19 comme des Omicrons. On sait qu’il se propage très très rapidement. [...] Il est prévu qu’Omicron représente 100 % de nos échantillons d’ici la fin du mois», a poursuivi le médecin.

Protéger les patients

Conséquemment, des restrictions seront remises en place pour limiter les visites dans les centres de soins de longue durée. Les visiteurs devront présenter une preuve de vaccination pour aller voir leurs proches, tandis que le personnel, les bénévoles et les proches aidants devront être régulièrement testé à partir de vendredi, peu importe leur statut vaccinal.

La santé publique «encourage fortement» les résidences pour ainés à adopter les mêmes mesures.

La question de la virulence du nouveau variant, qui entraînerait des symptômes moindres que Delta selon des études sud-africaines, doit encore être élucidée aux yeux du médecin.

«Il y a plusieurs différences entre la population en Afrique du Sud et celle en Ontario, dont l’âge et les comorbidités, ainsi qu’entre les réseaux de santé», a souligné le Dr Moore.

«Même s’il est moins virulent, parce qu’il se propage tellement rapidement, nous nous attendons à un impact sur notre système de santé», a-t-il cependant averti, en ajoutant que le nombre d’hospitalisations a déjà grimpé de 13 % en une semaine dans la province sans qu’Omicron ne fasse encore pleinement sentir son impact.

Vaccin et distanciation

Face à la propagation du virus, la population doit continuer à miser sur les mêmes armes que depuis le début de la pandémie: la distanciation sociale, le port du masque et le lavage des mains.

Malgré son efficacité moindre, le vaccin demeure aussi un atout, juge le Dr Moore. «Il est plus important que jamais de recevoir une troisième dose et la protection qu’il offre face à ce nouvel ennemi qu’est Omicron.»

La troisième dose est présentement offerte aux Ontariens de 50 ans et plus, ainsi qu’aux personnes immunosupprimées. Les gens de 70 ans et plus devraient tout particulièrement recevoir une nouvelle dose de rappel, selon la santé publique qui estime que 35 % des Ontariens dans ce groupe d’âge ont été vaccinés trois fois.

«Une fois encore, j’appelle tout le monde à relever ses manches pour recevoir le vaccin», a appelé le Dr Moore.

