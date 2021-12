Ottawa songe à fermer les frontières

Ottawa songerait à interdire l’entrée au pays aux voyageurs étrangers, incluant ceux en provenance des États-Unis.

C'est une option qui serait étudiée par le gouvernement. Justin Trudeau a discuté avec les premiers ministres de provinces pendant une heure trente mardi soir.

Parmi les scénarios possibles, selon des sources près du dossier, Ottawa pourrait à nouveau recommander aux Canadiens de ne pas effectuer de voyages non essentiels au cours des prochains jours.

Il ya aurait également la fermeture des frontières aux voyageurs extérieurs incluant les Américains.

« On s'inquiète beaucoup de ce qui pourrait arriver aux Canadiens s'ils voyagent à l'étranger. Le variant Omicron se déploie très rapidement et notre inquiétude c'est que des Canadiens soient coincés à l'étranger en raison des mesures que d'autres pays pourraient mettre en place très rapidement. En plus du risque d'attraper ce variant à l'étranger et si c'est le cas la situation pourrait devenir très compliqué pour ce Canadien à l'extérieur du pays», explique le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos.

Une annonce pourrait être faite dès demain des autorités fédérales.

